Крупный пожар произошел на рынке в Пятигорске

04 января 2019, 14:01

Большой павильон сгорел сегодня на «Верхнем рынке» Пятигорска. Обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, пожарные расчеты не могли подъехать к месту происшествия из-за бетонных блоков.

Информация о пожаре в рыбном павильоне на «Верхнем рынке» Пятигорска поступила в МЧС сегодня в 09.38 мск. Горела деревянная кровля одноэтажного кирпичного здания на площади 960 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось в 10.07 мск, в 11.03 мск огонь был потушен, после чего спасатели начали разбор и проливку, чтобы исключить повторное возгорание. На всей площади павильона произошло обрушение деревянной кровли.

Эвакуация людей не осуществлялась, погибших и пострадавших нет, к ликвидации пожара было привлечено 35 человек и 15 единиц техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Очевидцы сняли на видео пожар, пояснив, что горело здание гастромаркета «Кухни мира». Одно из таких видео размещено на YouTube-канале «SlimMinor». На нем видно, как горит крыша крупного павильона, от огня в небо поднимаются черные столбы дыма, а в непосредственной близости от пожара находятся люди, которые смотрят на огонь и снимают пожар на телефоны.

Одно подобное видео размещено в группе kmv.chp соцсети Instagram. «Срочная новость. Горит обновлённый Верхний рынок. […] Все в безопасности, успели выбежать. Крыша полностью горит вся. Пожарные автомобили испытывают трудности с подъездом к месту происшествия из-за установленных бетонных блоков», - говорится в сообщении группы.

«И пожарка приехала, и поливают тоненькой струечкой», - отметил там же участник группы sergei.mitsuk.

«В Пятигорске вечно что-то горит», - высказался fedorenkonika.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2016 года крупный пожар произошел на рынке "Грис" в Предгорном районе Ставрополья. Там горело административное здание на общей площади 800 квадратных метров, обошлось без пострадавших.