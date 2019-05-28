Сотрудник завода признан виновным в гибели рабочего на Ставрополье

28 мая 2019, 22:30

Суд признал завскладом нефтеперерабатывающего завода в Новопавловске виновным в нарушении правил безопасности, которое привело к гибели рабочего. Осужденному назначен условный срок.

Как сообщал "Кавказский узел", пожар произошел 13 января на нефтеперерабатывающем заводе компании "Шигл". Пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Один из пяти пострадавших скончался от полученных ожогов, сообщило следствие.

Заведующим складом ООО "Шигл" Эрнест Агаджанов не подготовил пожароопасный объект к проведению ремонтных работ и не провел необходимый инструктаж, постановил суд. Он признан виновным по уголовной статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах" и приговорен к году и шести месяцам условного лишения свободы, сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Ставропольскому краю.

Название суда, вынесшего вердикт, и дата решения суда в сообщении не уточняются. Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" не располагает.