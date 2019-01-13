13 января 2019, 14:24

Число пострадавших при пожаре на Ставрополье выросло до пяти

Состояние двоих из пяти пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске врачи оценили как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске. МЧС первоначально сообщило о трех пострадавших, доставленных в Новопавловскую больницу.

Пожар на заводе ООО "Шигл" был полностью ликвидирован сегодня в 9.59 мск. Пострадали пять человек, они госпитализированы, погибших нет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Двое пострадавших сами обратились за помощью после того, как в больницу были доставлены первые трое человек, уточнил источник в ведомстве. "Количество пострадавших - пять человек. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара", - приводит слова сотрудника краевого МЧС РИА "Новости".

По информации сотрудника больницы, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Третий пациент был помещен в травматологическое отделение, там же находятся два человека, которые поступили в больницу позднее.

"Доставлены еще два пациента, у них ожоги лица, пострадавшие находятся в травматологическом отделении", - цитирует слова представителя районной больницы ТАСС.

Примечание:

"Трое пожарных пострадали при взрыве в горящем гараже в Ставрополе", "Потушен пожар в школе на Ставрополье", "Житель Ставрополья осужден за гибель четырех человек при пожаре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 января 2019, 15:30

13 января 2019, 14:24

13 января 2019, 13:29

13 января 2019, 12:24

13 января 2019, 11:32

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи