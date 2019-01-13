Число пострадавших при пожаре на Ставрополье выросло до пяти

13 января 2019, 14:24

Состояние двоих из пяти пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске врачи оценили как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске. МЧС первоначально сообщило о трех пострадавших, доставленных в Новопавловскую больницу.

Пожар на заводе ООО "Шигл" был полностью ликвидирован сегодня в 9.59 мск. Пострадали пять человек, они госпитализированы, погибших нет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Двое пострадавших сами обратились за помощью после того, как в больницу были доставлены первые трое человек, уточнил источник в ведомстве. "Количество пострадавших - пять человек. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара", - приводит слова сотрудника краевого МЧС РИА "Новости".

По информации сотрудника больницы, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Третий пациент был помещен в травматологическое отделение, там же находятся два человека, которые поступили в больницу позднее.

"Доставлены еще два пациента, у них ожоги лица, пострадавшие находятся в травматологическом отделении", - цитирует слова представителя районной больницы ТАСС.