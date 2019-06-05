Аслан Бжания доставлен на лечение в Германию

05 июня 2019, 19:57

Лидер объединенной абхазской оппозиции Аслан Бжания быстро идет на поправку. Врачи разрешили транспортировать его самолетом в Берлин, политик продолжит лечение в Германии.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая депутаты парламента Абхазии приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента на 25 августа. ЦИК Абхазии утвердил новый календарный план выборов президента, согласно которому, выдвижение кандидатов начнется 26 июня и завершится 16 июля. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата Аслана Бжании.

Пятилетний срок полномочий действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, который вступил в должность 25 сентября 2014 года, истекает 25 сентября 2019 года. 21 мая после массовых акций протеста оппозиционеры договорились с Хаджимбой о переносе выборов с 21 июля на 25 августа.

Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба прибыл в Москву 4 июня и встретился с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжания в московской больнице имени Буянова. Состояние здоровья Бжании улучшается, что подтверждают и лечащие врачи», сообщил Хишба корреспонденту «Кавказского узла».

«Рукопожатие у Аслана Георгиевича крепкое, говорит чуть слышно, пишет отчетливо. Он шутит, самостоятельно пьет воду, делает специальную гимнастику, необходимую для восстановления», - сказал Теймураз Хишба.

По словам активиста, Аслан Бжания в курсе всех событий, происходящих в Абхазии, так как читает новости в интернете.

«Прибывший из Германии доктор, осмотрев Бжания, отметил серьезную положительную динамику и подтвердил возможность безопасной транспортировки. Сегодня Аслан Бжания был доставлен в Германию, где продолжит лечение. Самолет уже приземлился в аэропорту Берлина», - сказал Хишба.

Он добавил, что Бжания нормально перенес перелет.

Представители объединенной оппозиции в Абхазии надеются, что Аслан Бжания сможет принять участие в выборах президента в конце августа. Болезнь Бжании и вызванный этим резонанс может увеличить число поддерживающих его избирателей, считают абхазские журналисты Антон Кривенюк и Инал Хашиг.

Врачи московской клинической больницы имени Буянова, где до недавнего времени лечился Аслан Бжания, не связывают его состояние с отравлением. Как заявил заместитель генпрокурора Абхазии Эшсоу Какалия на сегодняшнем совещании в парламенте, у Бжании диагностировано острое аутоимунное заболевание, пишет "Спутник-Абхазия".

Аслан Бжания в 2014 году баллотировался на пост президента Абхазии, и получил тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы.