ЦИК Абхазии утвердил новый календарный план выборов президента

29 мая 2019, 17:46

Согласно календарному плану выборов президента Абхазии, который утвердил сегодня Центризбирком в связи с переносом голосования с 26 июля на 25 августа, выдвижение кандидатов начнется 26 июня и завершится 16 июля.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая депутаты парламента Абхазии большинством голосов приняли законопроект о внесении изменения в закон "О выборах", который предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий главы государства. Этот закон подписан действующим президентом Раулем Хаджимбой. В тот же день депутаты отменили свое решение от 4 апреля о назначении даты президентских выборов на 21 июля, и новым постановлением назначили выборы на 25 августа.

Пятилетний срок полномочий президента Абхазии Рауля Хаджимбы, который вступил в должность 25 сентября 2014 года, истекает 25 сентября 2019 года. 21 мая оппозиционеры договорились с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой о переносе выборов с 21 июля на 25 августа. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата Аслана Бжании.

До переноса даты выборов кампания по выдвижению кандидатов в президенты стартовала 22 мая и должна была завершиться 11 июня, но до сегодняшнего дня не было подано ни одной заявки для участия в выборах, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Центризбиркоме Абхазии.

После того как парламент проголосовал за перенос выборов на 25 августа расписание календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению к выборам изменилось, уточнили в ЦИК.

По новому графику, который утвержден сегодня, начало регистрации инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты назначено на 26 июня, окончание – на 16 июля. Регистрация кандидатов будет проходить в течение 10 дней с момент подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов - до 26 июля.

Напомним, 21 мая после переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой при посредничестве министра обороны Мираба Кишмарии руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба заявил, что смещение сроков на один месяц и четыре дня дают возможность лидеру оппозиции Аслану Бжания принять участие в выборах. При этом он может отсутствовать при регистрации и не сдавать экзамен по абхазскому языку.

"Семья Аслана Бжании сказала, что к сентябрю он будет готов", - заявил тогда Теймураз Хишба.

О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании. 20 мая парламент Абхазии отказался это сделать, и сторонники оппозиции начали акцию протеста. Они перекрывали республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта. Жители Сухума жаловались, что забастовка водителей маршруток нарушила их привычный график.

Оппозиция требует расследовать версию об отравлении Аслана Бжании. Однако, согласно заявлению спикера парламента Абхазии Валерия Кварчии, выводы московских врачей "исключают факт отравления" оппозиционера.

Аслан Бжания в 2014 году баллотировался на пост президента Абхазии, и получил тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы.