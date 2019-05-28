Президент Абхазии подписал закон о переносе выборов

28 мая 2019, 19:10

Закон, позволяющий перенести дату выборов главы государства на 25 августа, подписал сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Как писал "Кавказский узел", сегодня депутаты парламента Абхазии большинством голосов приняли законопроект о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах". Этот проект предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий главы государства.

21 мая оппозиционеры договорились с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой о переносе выборов с 21 июля на 25 августа. При этом пятилетний срок полномочий Хаджимбы, который вступил в должность 25 сентября 2014 года, истекает 25 сентября 2019 года.

О том, что Рауль Хаджимба 28 мая подписал закон, предусматривающий перенос даты выборов главы государства на 25 августа, сообщается на сайте президента Абхазии. Этот закон, который внес в Народное собрание Абхазии сам Рауль Хаджимба после переговоров с оппозицией, наделяет парламент полномочиями по установлению даты предстоящих выборов главы государства на 25 августа 2019 года, пояснили ранее в администрации президента.

При этом депутаты парламента Абхазии на сегодняшнем же заседании отменили свое решение от 4 апреля о назначении даты президентских выборов на 21 июля. Новым постановлением парламента президентские выборы назначены на 25 августа. За это решение проголосовали 24 из 28 депутатов, участвовавших в голосовании, четыре депутата высказались против, передает агентство "Абхазия-Информ".

О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании. 20 мая парламент Абхазии отказался это сделать, и сторонники оппозиции начали акцию протеста. Они перекрывали республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта. Жители Сухума жаловались, что забастовка водителей маршруток нарушила их привычный график.

Напомним, оппозиция требует расследовать версию об отравлении Аслана Бжании. Согласно результатам анализов, проведенных в лаборатории NY Хёфе города Мюнхена, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла", в организме Бжании обнаружено превышение показателей ртути, алюминия, кадмия. 21 мая на заседании парламента Абхазии врач Республиканской больницы заявила, что болезнь, которую диагностировали у Бжании в Москве, не связана с отравлением. Выводы московских врачей "исключают факт отравления", заявил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. Генпрокурор заверил депутатов, что заключение мюнхенской лаборатории приобщат к делу, но "в конечном итоге ответы на все вопросы будет давать судебно-медицинская экспертиза".

Аслан Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента, тогда он получил 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы.