Парламент Абхазии согласился перенести выборы президента из-за болезни Бжании

28 мая 2019, 12:55

Депутаты парламента Абхазии большинством голосов сегодня приняли законопроект, предусматривающий перенос даты выборов главы президента на 25 августа. Переноса даты выборов добивалась оппозиция в связи с болезнью своего кандидата Аслана Бжании.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. 16 мая в родном селе Бжании Тамыш прошел митинг в его поддержку. Оппозиция потребовала расследовать версию об отравлении Бжании и двоих сотрудников его охраны.

Сторонники оппозиции начали акции протеста после того, как 20 мая парламент Абхазии отказался перенести президентские выборы на осень. О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании. Вечером 21 мая оппозиционеры договорились с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой о переносе выборов с 21 июля на 25 августа.

Сегодня парламент Абхазии принял решение о переносе президентских выборов на 25 августа. Голосование проходило в закрытом режиме, без журналистов. 25 депутатов проголосовали "за", четверо - против, один - воздержался, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Сессия Парламента началась немного ранее 12 часов. Прошел доверительный разговор между депутатами. Спикер парламента взял на себя инициативу, и решение уже принято", - цитирует сегодня депутата парламента Лашу Ашубу "Sputnik-Грузия".

В свою очередь депутаты Народного Собрания Батал Айба и Омар Джинджолия в интервью изданию заявили о том, что поддерживают предложение о переносе президентских выборов. "У оппозиции большой электорат, но фактически она потеряла своего лидера, и идти на выборы неподготовленными такому большому количеству людей считаю недопустимым. Им нужно время для того, чтобы подготовиться к выборам, может быть, у Аслана Бжания здоровье поправится. Тогда никаких вопросов вообще не будет. Я считаю, что оставлять большое количество людей без выбора неприглядно было бы, и наш президент так считает", - сказал Омар Джинджолия.

17 мая оппозиция распространила Обращение Общенационального движения по защите государственности к народу Абхазии, в котором объявила, что от родственников Аслана Бжании были получены результаты медицинских анализов биологических данных, сделанных в Германии.

Согласно результатам анализов, проведенных в лаборатории NY Хёфе города Мюнхена, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла", в организме Бжании обнаружено превышение показателей ртути, алюминия, кадмия. При этом в документе отмечается, что "нельзя исключить пониженных значений, которые в настоящее время снижены уже после двух процедур очистки крови (плазмоцитофареза)".

В свою очередь спикер парламента Абхазии отверг версию об отравлении Бжании. Болезнь, которую диагностировали у лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании в Москве, не связана с отравлением, заявила врач Республиканской больницы на заседании парламента 21 мая. При этом депутаты поинтересовались, будет ли приобщено к делу заключение мюнхенской лаборатории, выявившей повышенное содержание ртути и алюминия в организме Бжании. Генпрокурор заверил, что этот документ приобщат к делу, но "в конечном итоге ответы на все вопросы будет давать судебно-медицинская экспертиза".

Аслан Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента, тогда он получил 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы.