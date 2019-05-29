Абхазские журналисты предсказали рост популярности Бжании в связи с резонансом от его болезни

29 мая 2019, 21:31

Представители объединенной оппозиции в Абхазии надеются, что Аслан Бжания сможет принять участие в выборах президента в конце августа. Болезнь Бжании и вызванный этим резонанс может увеличить число поддерживающих его избирателей, считают абхазские журналисты Антон Кривенюк и Инал Хашиг.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая депутаты парламента Абхазии приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента на 25 августа, и сегодня ЦИК Абхазии утвердил новый календарный план выборов президента, согласно которому, выдвижение кандидатов начнется 26 июня и завершится 16 июля.

Пятилетний срок полномочий действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, который вступил в должность 25 сентября 2014 года, истекает 25 сентября 2019 года. 21 мая после массовых акций протеста оппозиционеры договорились с Хаджимбой о переносе выборов с 21 июля на 25 августа. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата Аслана Бжании.

Представители объединенной оппозиции надеются, что Бжания сможет принять участие в выборах

Сторонник Аслана Бжании, руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил, что лидер оппозиции идет на поправку.

"Прослеживается реальная положительная динамика, улучшение здоровья, идёт быстрый прогресс. Есть серьёзные основания считать, что к активной фазе Аслан сможет принять участие в выборах. Врачи отмечают отменное здоровье, сильную генетику. В любом случае, мы будем ждать его возвращения вплоть до официального старта избирательной кампании", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Теймураз Хишба.

По его словам, сторонники Бжании недавно посетили его в московской больнице. "Он все еще лежит в больнице в Москве. К нему пускают не только членов семьи. Недавно у него были председатель партии «Амцахара» Алхас Квициния, депутаты парламента Дмитрий Дбар и Юрий Хагуш, общественный и политический деятель Беслан Эшба. В ближайшее время я также планирую посетить Аслана Георгиевича в Москве", - рассказал Теймураз Хишба.

Примечательно, что заявлявшая ранее о том, что "дублера" у Бжании нет, оппозиция не исключает, что на выборы пойдет другой кандидат. "Если вдруг случится такое, что Аслан Бжания не сможет участвовать в выборах президента РА, объединенная оппозиция дружно выберет другую кандидатуру для участия в президентской кампании. При этом хотим заверить, что это будет крайняя мера, о которой пока нет речи", - говорится в заявлении Общенационального движения по защите государственности Абхазии от 25 мая, которое 28 мая процитировало "Эхо Кавказа". Это заявление было ответом на заявление общественного объединения "Общее дело", в котором оно потребовало гарантий того, что кандидатом от оппозиционных сил будет выдвигаться Аслан Бжания, отмечает радиостанция.

Напомним, 21 мая после переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой при посредничестве министра обороны Мираба Кишмарии Теймураз Хишба заявил, что смещение сроков выборов на один месяц и четыре дня дают возможность лидеру оппозиции Аслану Бжании принять участие в выборах. При этом он может отсутствовать при регистрации и не сдавать экзамен по абхазскому языку. "Семья Аслана Бжании сказала, что к сентябрю он будет готов", - заявил тогда Теймураз Хишба.

Представителей абхазской диаспоры не пустили в палату к Бжании

Исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия рассказал, что представители организации хотели навестить Аслана Бжанию, но врачи не пустили их в его палату.

"О состоянии его здоровья нам известно настолько, насколько об этом писалось в СМИ. Подробной информации у нас нет. Представители нашей организации были в больнице, где лежит Аслан Бжания, но, к сожалению, их в палату не пустили, поскольку он находился в тяжелом состоянии. Это было две недели назад. Удалось поговорить только с родственниками", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Даур Барганджия.

Оппозиция требует расследовать версию об отравлении Аслана Бжании. Согласно результатам анализов, проведенных в лаборатории NY Хёфе города Мюнхена, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла", в организме Бжании обнаружено превышение показателей ртути, алюминия, кадмия. 21 мая на заседании парламента Абхазии врач Республиканской больницы заявила, что болезнь, которую диагностировали у Бжании в Москве, не связана с отравлением. Выводы московских врачей "исключают факт отравления", заявил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. Однако генпрокурор заверил депутатов, что заключение мюнхенской лаборатории приобщат к делу, но "в конечном итоге ответы на все вопросы будет давать судебно-медицинская экспертиза".

Резонанс в связи с болезнью Бжании прибавил ему сторонников

Болезнь Бжании и вызванный этим резонанс привлекли внимание к политику и могут склонить на его сторону часть избирателей, считает абхазский журналист Антон Кривенюк.

"После этой истории достаточно рядовой политик, каким был Аслан Бжания, сейчас уже выглядит как почти общенациональный лидер. Трудно сказать, насколько повысила его рейтинг эта история, но часть избирателей она склонила на его сторону", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Антон Кривенюк.

По его словам, многие в Абхазии уверены, что это отравление, организованное силами, которые не желают победы оппозиции на выборах. "В любом случае он пострадал", - отметил журналист. По его словам, сторонники Бжании ждут его возвращения к концу августа. "По словам представителей его окружения, он идет на поправку, к концу августа, наверное, сможет вернуться в строй", - рассказал Антон Кривенюк.

Аслан Бжания вряд ли сможет принять участие в президентской гонке, предполагает главный редактор газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг.

"История с отравлением привлекла внимание к персоне Аслана Бжании. Но у нас никаких опросов не проводили, чтобы понять, она склонила на сторону Бжании новых сторонников или нет. С другой стороны, есть понимание, что болезнь настолько серьезная, что он не сможет принять участие в выборах. Даже после изменения срока выборов, которого добилась оппозиция", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Инал Хашиг.

По его мнению, перенос даты выборов был маневром оппозиции. "Перенес выборов на 25 августа мало что поменяет, поскольку Бжания не успеет поправиться и быть кандидатом от оппозиции. Может, оппозиция за это время будет искать нового кандидата, хотя было сделано заявление, что ставка делается на Бжанию", - добавил Инал Хашиг.