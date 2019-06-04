Сторонники Бабаяна заявили о попытке властей помешать сбору подписей

04 июня 2019, 23:29

Офис Самвела Бабаян сегодня начал сбор подписей для внесения изменений в Конституцию Нагорного Карабаха, которые позволили бы ему участвовать в выборах президента в 2020 году. Сторонники бывшего министра обороны сообщили о попытке властей помешать инициативе.

Как писал "Кавказский узел", в начале года бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году. Его сторонники анонсировали сбор подписей в поддержку референдума, который позволит бывшему министру обороны непризнанной республики участвовать в президентских выборах. 25 февраля Бабаян потребовал от правоохранительных органов Нагорного Карабаха разъяснений, заявив, что лишен гражданства.

По данным полиции, Самвел Бабаян сам снялся с регистрационного учета в Степанакерте, а его фамилия отсутствует в списке избирателей. В Нагорном Карабахе нет закона о гражданстве, его жители де-юре являются гражданами Армении, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Пункт 5 статьи 47 "Право на гражданство" Конституции Нагорного Карабаха гласит: "Гражданин не может быть лишен гражданства. Гражданин не может быть лишен права изменения гражданства".

Сторонникам Бабаяна необходимо собрать 10% подписей граждан Нагорного Карабаха, имеющих право голоса, сообщил "Кавказскому узлу" представитель Минюста республики.

Согласно данным, указанным на официальном сайте ЦИК Нагорного Карабаха, в ходе референдума по принятию новой Конституции в феврале 2017 года в реестр избирателей были внесены 103 818 человек.

"В течение 45 дней инициативная группа сторонников Самвела Бабаяна из 219 человек проведет сбор подписей по всей территории Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") с целью добиться внесения изменений в 48-ю статью Конституции. Статья предполагает, что кандидат в президенты должен проживать в республике в течение десяти лет", - сказал сегодня "Кавказскому узлу" руководитель офиса Бабаяна в Степанакерте Владимир Погосян.

По его словам, 31 мая в администрации всех районов были разосланы официальные письма, "информирующие о том, что 4 июня стартует процесс сбора подписей". Администрации подтвердили, что получили соответствующие уведомления.

Сбор подписей в Степанакерте должен был начаться в 09.00 (08.00 мск), однако со стороны мэра поступили возражения, отметил Погосян.

"Мэр Степанакерта заявил, что не разрешается людям, прописанным в районах, ставить свои подписи в столице. Я встретился с заместителем Центризбиркома и выяснили, что в нормативных актах нет пункта, запрещающего жителям одной общины участвовать в сборе подписей в другой общине. Подобные проблемы возникли и в других районах. Я вынужденно встретился с министром юстиции Нагорного Карабаха и выяснил, что никаких препятствий для собора подписей не может быть", - рассказал Погосян, добавив, что " в Степанакерте сбор подписей начался на час позже".

В некоторых районах сбор подписей также начался с опозданием из-за попытки местных администраций запретить его, сообщил руководитель столичного офиса Бабаяна.

"В Арцахе впервые проводится такая инициатива. Естественно, административный ресурс будет использован со стороны властей. Даже в Армении не было такого, чтобы проводился сбор подписей с целью конституционных изменений. Через неделю будет первая информация о количестве собранных подписей", - сказал Владимир Погосян.

2 марта вступили в силу нормативные акты об учреждении и порядке деятельности инициативной группы, а также организации сбора подписей для проведения референдума с целью внесения изменений в законодательство, сообщил ЦИК Нагорного Карабаха. Согласно изменениям, сбор подписей могут проводить не менее десяти граждан, зарегистрированных в ЦИК. Сбор подписей проводится на протяжении 45 дней, в течение 15 дней их необходимо предоставить ЦИК, который в течение месяца должен проверить их подлинность. Инициативная группа может проводить сбор подписей только на территории общинных и районных администраций. Офис Самвела Бабаяна ранее осудил решение ЦИК о порядке сбора подписей, назвав его "незаконным и нелогичным", а также "попыткой попрания прав граждан".

В здании мэрии Степанакерта инициативной группе предоставили кабинет для сбора подписей, сообщила ответственный пункта сбора Маргарита Хачатрян.

"С утра наблюдалась активность граждан. Люди приходят с паспортами, подписываются в специальном бланке. Сбор подписей проводят пять человек. Работаем до 18.00 (17.00 мск). За процессом следит сотрудник мэрии", - рассказала Хачатрян "Кавказскому узлу".

Она отметила, что кроме бейджа никаких других атрибутов у членов инициативной группы нет.

Жительница Степанакерта Наира Месропян призналась, что решила поставить свою подпись, потому что посещала встречи Самвела Бабаяна.

"Я просто принимаю тезисы, озвученные Бабаяном в ходе встреч с населением. Например, что необходимо восстановить социальную справедливость, искоренить коррупцию, уделять больше внимания боеспособности нашей армии", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она поддержала идею внесения изменений в Конституцию, чтобы "каждый гражданин в Армении и Нагорном Карабахе имел бы право выдвигать свою кандидатуру на выборах".

Житель Степанакерта, отказавшийся представиться, заявил, что поставил свою подпись, "потому что считает Самвела Бабаяна героем".

28 ноября 2017 года суд первой инстанции признал причастность Самвела Бабаяна к ввозу ПЗРК в Армению и приговорил его к шести годам заключения. Оппозиция и сам Бабаян назвали арест политически мотивированным. 15 июня кассационный суд постановил направить дело для нового разбирательства в суд первой инстанции, а Бабаяна освободить из-под стражи. Решение было принято на фоне акций протеста его сторонников. 30 мая офис Самвела Бабаяна заявил о вооруженном нападении на его сторонников в Армении на трассе Севан - Мартуни. 3 июня Следком Армении сообщил об аресте двоих подозреваемых в нападении.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Армия обороны Нагорного Карабаха". Также "Кавказский узел" опубликовал биографию Самвела Бабаяна.