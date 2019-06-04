Оставлен в силе приговор главреду азербайджанского сайта

04 июня 2019, 21:15

Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию на приговор главному редактору сайта Criminal.az Анару Мамедову, осужденному по обвинению в публичных призывах, направленных против государства. Американский Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана прекратить преследование журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта главного редактора сайта Criminal.az Анара Мамедова приговорили к 5,5 года лишения свободы условно. Суд признал его виновным в публичных призывах, направленных против государства, превышении должностных полномочий и должностном подлоге. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал пересмотреть дело Анара Мамедова. Защита самого журналиста, настаивающего на своей невиновности, обжаловала приговор.

Сегодня защита просила Бакинский апелляционный суд полностью оправдать Анара Мамедова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Эльчин Садыгов. "Мы в ходе апелляционного разбирательства довели до сведения судейского состава, что основанием для наказания журналиста послужили показания трех свидетелей, которые заявили, что были «шокированы» публикациями о Гянджинских событиях на сайте Criminal.az. Но они в суде первой инстанций не смогли внятно объяснить, о чем шла речь в публикациях", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста у здания городской администрации в Гяндже. Они потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. 28 августа 2018 года Велиев был освобожден от занимаемой должности. По данным Центра защиты политзаключенных, перед судом предстали шесть групп арестованных численностью 51 человек. К 30 марта были осуждены две группы численностью 14 человек.

Кроме того, по словам Садыгова, защита обратила внимание на то, что давший политологическое заключение о содержании публикаций эксперт Бахтияр Алиев не имеет высшего политологического образования. "Более того, давая экспертное заключение, Алиев не указывал, исходя из каких научных источников и методологии он пришел к выводу о том, что в публикациях были «открытые призывы против государства». И вообще, не имея высшего политологического образования, Алиев дал политологическое заключение, а это запрещено законом", - указал Садыгов.

Защита также обратила внимание суда на то, что суд первой инстанции не приложил к протоколам заседаний замечаний защиты. Однако судьи апелляционного суда не удовлетворили ходатайство защиты о приобщении к делу этих замечаний, жалоба в целом также была оставлена без удовлетворения, сообщил Садыгов. Вынесение этого решение подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и представитель Бакинского апелляционного суда. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Сам журналист заявил об абсурдности уголовного дела. "Мы же не писали про личную жизнь этих людей (свидетелей. - Прим. "Кавказского узла") или их родственников. Истинная причина ареста заключалась в наказании меня за критику чиновников, коррупции", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла". Он заявил, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд.

Претензии к СМИ о том, что их публикации стали причиной стресса, волнений, тревоги, не могут считаться правомерными, если материалы не касались персонально самого данного жалобщика. Но и в таком случае жалобщик должен подавать иск в суд в порядке частного уголовного обвинения, а не обращаться в прокуратуру, ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права медиа Халид Агалиев.

Мамедов отметил, что его сайт продолжает работать, несмотря на блокировку на территории Азербайджана.

15 мая Мамедова вызвали в прокуратуру. Представитель прокуратуры потребовал прекратить публикацию статей о государственной нефтяной компании SOCAR, заявил журналист.

Отметим, что ранее, 29 мая, базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал власти Азербайджана снять с Мамедова обвинения и позволить ему свободно работать. "Информирование широкой общественности о важных событиях - это то, что делают журналисты, и власти должны поддерживать эту работу, а не наказывать репортеров", - сказала координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа размещены на "Кавказском узле" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".