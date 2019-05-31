1,5 тысячи волгоградцев остались без света из-за кражи энергооборудования

31 мая 2019, 13:38

Жители Урюпинского района Волгоградской области остались без света из-за кражи энергооборудования на 1,2 миллиона рублей, сообщили сегодня в МРСК Юга. Подозреваемых разыскивает полиция.

Энергоснабжение домов в Урюпинском районе Волгограсдкой области было отключено из-за кражи энергооборудования на двух подстанциях. Без света осталось 1,5 тысячи жителей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МРСК Юга. Под угрозой отключения электроэнергии оказались жители Михайловского района области, однако компания через несколько часов восстановила подачу электричества.

Похищенное оборудование находилось под постоянным напряжением. Сетевая компания оценила ущерб от кражи в 1,2 миллиона рублей, отмечается в сообщении. Энергетики обратились в правоохранительные органы, которые разыскивают подозреваемых, сообщает сегодня «Интерфакс».

МРСК Юга осуществляет транспортировку электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии. Компания входит в состав ПАО "Россети", говорится на сайте компании.

На сайте волгоградского управления МВД на 13.10 мск сегодня нет информации о розыске подозреваемых в краже энергооборудования.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в январе энергетики восстановили подачу электричества в 65 населенных пунктов Волгоградской области, оставшихся без света после аварии на ЛЭП.