Инвесторы порта Анаклия пригрозили остановкой строительства

30 мая 2019, 10:10

Решение правительства Грузии о строительстве нового глубоководного причала в порту города Поти стало "шокирующим" и поставило под вопрос продолжение строительства порта в Анаклии, заявил сегодня "Консорциум развития Анаклии".

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года на Черноморском побережье Грузии началось строительство глубоководного порта Анаклия.

Исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта Анаклия, который станет частью морского коридора из Китая в Европу, получил "Консорциум развития Анаклии" (ADC). Оператором терминала порта станет американская компания SSA Marine. Правительство Грузии инвестирует в строительство 100 миллионов долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

Власти сообщили о строительстве глубоководного причала в порту Поти

В Поти будет осуществлен первый за 160 лет масштабный проект – правительство собирается построить здесь новый, глубоководный, многофункциональный причал, сообщила администрация города.

Согласно сообщению, стоимость первого этапа проекта — 250 миллионов долларов. Будут построены защитный мол длиной более 1,6 тысячи метров и причал длиной 700 метров. "Новый глубоководный причал, наряду с существующей пропускной способностью порта, обеспечит переработку 9 миллионов тонн насыпных генеральных грузов", - процитировало 29 мая сообщение администрации Поти издание "Новости-Грузия".

По данным мэрии, "новшество важно как для развития города и экономики страны, так и с точки зрения трудоустройства".

Согласно сервису "Яндекс.Карты", расстояние между Поти и Анаклией составляет около 70-80 км.

Решение о строительстве в Поти возмутило инвесторов порта Анаклии

Решение правительства Грузии разрешить построить новый глубоководный причал в порту города Поти стало "шокирующим" для "Консорциума развития Анаклии", говорится в специальном заявлении консорциума. "Международные партнеры и инвесторы, в число которых входят самые крупные финансовые организации, уже дали острые оценки в связи с этим фактом. В свете новых обстоятельств может быть приостановлен и сам проект строительства глубоководного порта в Анаклии, который правительство Грузии называет "проектом века", - цитирует сегодня заявление "Sputnik-Грузия".

По данным издания, в документе отмечается, что правительство "утаило это решение, хотя соответствующий приказ был подписан 2 мая, а 21 мая министерство экономики провело переговоры с международными финансовыми институтами по поводу финансирования глубоководного порта Анаклия".