Грузинские политики отреагировали на возвращение Саакашвили гражданства Украины

30 мая 2019, 04:10

Представители правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение вернуть Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Депутат от "Единого национального движения" Роман Гоциридзе, напротив, считает, что возвращение Саакашвили на Украину означает его скорое возвращение в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили возвращено украинское гражданство.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили был уволен с поста одесского губернатора 26 июля 2017 года Михаил Саакашвили, находившийся на тот момент в США, был лишен украинского гражданства по причине предоставления недостоверных сведений для получения украинского паспорта. Указ о лишении украинского гражданства Саакашвили подписал занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке о Михаиле Саакашвили.

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 29 мая вернулся на Украину, сообщает "Газета.ру".

"Меня выдворили из страны из-за того, что я возвысил голос против барыжной власти, несправедливости и воровства. Я вернулся в страну, которую люблю, где я провел 12 лет жизни, где я учился, два года служил здесь в армии... Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать - строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство", - цитирует издание Саакашвили.

По словам главы парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, Саакашвили "постепенно теряет актуальность в Грузии", пишет ТАСС.

"Это в очередной раз подтвердили результаты выборов в Грузии, которые недавно состоялись. Исходя из этого, я всему этому (возвращению гражданства) не придал бы особого значения", - заявил он.

19 мая в ряде муниципалитетов Грузии прошло голосование на промежуточных выборах в парламент и органы местного самоуправления. Наиболее острая борьба развернулась в Зугдиди, где кандидатом от "Единого национального движения" была супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех пяти районах, где проходили внеочередные выборы мэров.

Член правящей "Грузинской мечты" Георгий Вольский в эфире "Рустави 2" назвал Саакашвили "лжецом".

"Владимир Зеленский не знает об обвинениях против Михаила Саакашвили. Считаю, что новый президент Украины, вероятно, принимает неправильное решение", - заявил он (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По словам депутата парламента от "Грузинской мечты" Акакия Зоидзе, прокуратура Грузии должна обратиться к Украине с просьбой о выдаче Саакашвили. При этом он отметил, что не удивлен решением президента Украины.

«Я надеюсь, что это не повлияет на хорошие отношения с нашим стратегическим партнером (Украиной). Но у него есть опыт его предшественника. Наша прокуратура, вероятно, еще раз обратится в Украину... Существует требование об экстрадиции Саакашвили, я думаю, что оно все еще в силе», - сказал Зоидзе в эфире "Рустави 2".

Главная прокуратура Грузии добивается экстрадиции Саакашвили на родину, где он заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена и на шесть лет лишения свободы по делу об избиении депутата.

"Михаил Саакашвили не может объяснить, почему он отказался от грузинского гражданства и получил украинское", - заявила в эфире "Имеди" бывший член "Грузинской мечты" Екатерина Беселия.

При этом она отметила, что из-за этого решения Саакашвили "не обладает моральным авторитетом".

Екатерина Беселия вышла из рядов "Грузинской мечты" в конце февраля, не согласившись с партийной позицией по вопросу об отборе кандидатов на пост председателя Верховного суда. Вместе с ней из партии вышли четыре депутата, затем фракцию покинули еще трое. В результате "Грузинская мечта" утратила квалифицированное большинство в парламенте. 27 мая Беселия объявила о создании в Грузии новой политической партии "За справедливость".

Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия считает лишение гражданство Украины для Михаила Саакашвили несправедливым решением.

Бокерия обратился к правительству Грузии с предложением отказаться от преследования Саакашвили и других политических оппонентов.

"Было так много неправды, независимо от того, кому он (Саакашвили) нравился", - заявил он в эфире "Рустави 2".

«Возвращение Михаила Саакашвили в Украину — очень важное послание со стороны украинского президента мировому сообществу», — заявил член оппозиционного «Единого национального движения», депутат Роман Гоциридзе.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ценит реформаторский опыт Михаила Саакашвили, и Украина продолжит путь реформ Грузии.

"Зеленский поступил справедливо. Он построит правовое государство, а не олигархическое государство, которое было до сих пор. Что касается отношения Саакашвили к Грузии и возвращению в страну, то это новая боль грузинских властей, которые уже начали делать необоснованные заявления. Президенту Украины советуют не трудоустраивать Михаила Саакашвили на государственной службе. Тем самым, они еще раз ставят себя в забавную ситуацию", - заявил Гоциридзе "Общественному вещателю".

По мнению Гоциридзе, возвращение Саакашвили на Украину означает его скорое возвращение в Грузию.

Возвращение Михаила Саакашвили на Украину прокомментировал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

"Понятно, что Миша в украинском политическом балагане может найти пусть небольшую, но поддержку", - написал он в посте "Саакашвили возвращается на Украину и что?"

"В России многие эксперты заявляют, что Зеленский вернул гражданство Украины Саакашвили, чтобы тот, мол, атаковал Порошенко. Имхо, это несерьезно. Если Зеленский не совсем клоун, то зачем ему Миша, чтобы атаковать бывшего президента Украины... Он что, без Миши не может, имея такой большой кредит доверия, наказать Порошенко?" - также задается вопросом блогер.