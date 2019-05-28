28 мая 2019, 17:39
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили возвращено украинское гражданство.
Как писал "Кавказский узел", 26 июля 2017 года Михаил Саакашвили, находившийся на тот момент в США, был лишен украинского гражданства по причине предоставление недостоверных сведений для получения украинского паспорта. Указ о лишении украинского гражданства Саакашвили подписал занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили был уволен с поста одесского губернатора, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке о Михаиле Саакашвили.
Указ, в котором говорится о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства, Владимир Зеленский подписал сегодня. Документ опубликован на сайте президента Украины.
Адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий 23 мая сообщил, что подал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо бывшего президента Грузии с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили, которое привел "Интерфакс".
В письме Михаил Саакашвили также заявил, что ему не нужны "никакие должности и преференции".
Отметим, что Владимир Зеленский занял пост президента Украины, победив на выборах, которые проводились в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года.
Напомним, Главная прокуратура Грузии добивается экстрадиции Саакашвили на родину, где он заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена и на шесть лет лишения свободы по делу об избиении депутата.