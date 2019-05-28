Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

28 мая 2019, 17:39

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили возвращено украинское гражданство.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля 2017 года Михаил Саакашвили, находившийся на тот момент в США, был лишен украинского гражданства по причине предоставление недостоверных сведений для получения украинского паспорта. Указ о лишении украинского гражданства Саакашвили подписал занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили был уволен с поста одесского губернатора, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке о Михаиле Саакашвили.

Указ, в котором говорится о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства, Владимир Зеленский подписал сегодня. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий 23 мая сообщил, что подал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо бывшего президента Грузии с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили, которое привел "Интерфакс".

В письме Михаил Саакашвили также заявил, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

Отметим, что Владимир Зеленский занял пост президента Украины, победив на выборах, которые проводились в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года.

Напомним, Главная прокуратура Грузии добивается экстрадиции Саакашвили на родину, где он заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена и на шесть лет лишения свободы по делу об избиении депутата.