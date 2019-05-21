Суд утвердил приговор Саакашвили по делу о превышении полномочий

21 мая 2019, 18:26

Кассационная инстанция оставила в силе приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, осужденному на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена.

Как писал "Кавказский узел", 5 января 2018 года горсуд Тбилиси признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани и приговорил его к трем годам заключения. 18 июля 2018 года апелляционный суд счел законным приговор.

Сотрудник "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани был убит 28 января 2006 года после конфликта с силовиками. По данным суда, четверо осужденных впоследствии сотрудников департамента получили крупные денежные вознаграждения за сокрытие обстоятельств дела. В ноябре 2008 года они получили возможность выйти на свободу благодаря распоряжению Михаила Саакашвили, который действовал "в рамках заранее разработанного" плана, решил горсуд Тбилиси.

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили по делу о смерти Сандро Гиргвлиани, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

"По решению Верховного суда Грузии от 21 мая 2019 года кассационная жалоба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его адвоката, касающегося решения Тбилисского апелляционного суда от 18 июля 2018 года... не удовлетворена", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Комментариев от Саакашвили или его защиты относительно решения суда пока не поступало.

Напомним, что в июне 2018 года суд в Тбилиси также вынес приговор Саакашвили по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. По этому делу Саакашвили заочно приговорен к шести годам лишения свободы. В ноябре 2018 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Михаила Саакашвили.