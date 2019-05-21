Михаил Саакашвили. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

21 мая 2019, 18:26

Суд утвердил приговор Саакашвили по делу о превышении полномочий

Кассационная инстанция оставила в силе приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, осужденному на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена.

Как писал "Кавказский узел", 5 января 2018 года горсуд Тбилиси признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани и приговорил его к трем годам заключения. 18 июля 2018 года апелляционный суд счел законным приговор.

Сотрудник "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани был убит 28 января 2006 года после конфликта с силовиками. По данным суда, четверо осужденных впоследствии сотрудников департамента получили крупные денежные вознаграждения за сокрытие обстоятельств дела. В ноябре 2008 года они получили возможность выйти на свободу благодаря распоряжению Михаила Саакашвили, который действовал "в рамках заранее разработанного" плана, решил горсуд Тбилиси.

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили по делу о смерти Сандро Гиргвлиани, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

"По решению Верховного суда Грузии от 21 мая 2019 года кассационная жалоба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его адвоката, касающегося решения Тбилисского апелляционного суда от 18 июля 2018 года... не удовлетворена", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Комментариев от Саакашвили или его защиты относительно решения суда пока не поступало.

Напомним, что в июне 2018 года суд в Тбилиси также вынес приговор Саакашвили по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. По этому делу Саакашвили заочно приговорен к шести годам лишения свободы. В ноябре 2018 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Михаила Саакашвили.

Примечание:

"Политологи сочли нереалистичными требования Саакашвили к властям Грузии", "Бачо Ахалая приговорен к 9 годам колонии по делу о пытках", "Оправдан вице-премьер Грузии времен Шеварднадзе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 мая 2019, 01:46

22 мая 2019, 01:18

22 мая 2019, 00:32

  • Политологи указали на низкий протестный потенциал в Нагорном Карабахе

    Двое активистов провели в Степанакерте акцию с требованием отставки президента Бако Саакяна. Жители Нагорного Карабаха недовольны тем, что политическая жизнь не коррелирует с революцией в Армении, но оппозиция разобщена, а протестной активности препятствует целый ряд факторов, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

22 мая 2019, 00:25

22 мая 2019, 00:11

  • Журналисту Орхану Мамеду разрешили вернуться в Азербайджан

    Генпрокуратура сняла запрет на въезд в Азербайджан журналисту Орхану Мамеду, которому было запрещено пересекать границу в связи с уголовным делом Meydan TV. Сотрудники медиаплатформы надеются, что теперь они смогут создать официальную редакцию в Баку, рассказал журналист Тогрул Джуварлы. Мешать работе профессионального СМИ потеряло смысл после появления других критически настроенных эмигрантских ресурсов, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии