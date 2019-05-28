28 мая 2019, 10:46
Спасатели нашли тело рабочего под завалами угля в Ткибули
Участники поисковой операции нашли сегодня тело рабочего, который погиб при обвале в карьере по добыче каменного угля в Грузии.
Как писал "Кавказский узел", 27 мая произошел обвал грунта и горной породы на угольном карьере в Ткибули, рабочий оказался под завалами. Были мобилизованы пожарные и спасательные отряды, полиция Грузии начала расследование по факту нарушений правил безопасности.
Тело человека, находившегося в карьере во время обвала горной породы, найдено, передает сегодня со ссылкой на экстренные службы Interpressnews.
Спасательные работы велись в течение всей ночи, в поисковой операции участвовали спасатели из Кутаиси и Ткибули, сообщил Общественный вещатель Грузии на своем сайте.
"Шахтеры объявили забастовку в Грузии", "Профсоюзы Грузии потребовали социальных гарантий для трудящихся", "Шахтеры в Ткибули спустились под землю в знак протеста".
28 мая 2019, 12:55
-
Парламент Абхазии согласился перенести выборы президента из-за болезни Бжании
Депутаты парламента Абхазии большинством голосов сегодня приняли законопроект, предусматривающий перенос даты выборов главы президента на 25 августа. Переноса даты выборов добивалась оппозиция в связи с болезнью своего кандидата Аслана Бжании.
28 мая 2019, 12:03
-
Фестиваль театров кукол собрал аншлаг в Махачкале
Спектакль в рамках международного фестиваля "Волшебный мир театров кукол стран БРИКС", несмотря на будний день, собрал полный зал, рассказали жители Махачкалы.
28 мая 2019, 09:41
-
Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта
Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 24 раза, под огонь попали села в граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
28 мая 2019, 08:42
-
Заведующая детсадом в Дагестане заподозрена в хищении
Бывшая заведующая детским садом в Дагестанских Огнях подозревается в том, что получила почти полмиллиона рублей за фиктивно работающую сотрудницу, сообщила прокуратура.
28 мая 2019, 08:26
-
2
Жители Нальчика раскритиковали регоператора из-за проблем с вывозом мусора
Разрыв договора между региональным оператором и подрядчиком стал причиной накопления в Нальчике большого количества бытовых отходов, проинформировали власти. Вывоз мусора начнется в ближайшее время, утверждает оператор ООО "Экологистика". Пользователи Instagram раскритиковали обещание компании, заявив о некорректных и завышенных суммах в квитанциях.
-
28 мая 2019, 06:321
УЕФА запретил "Арсеналу" проводить в Баку акцию в поддержку Мхитаряна
-
27 мая 2019, 21:32
Шамиль Гаджиев арестован на два месяца
-
27 мая 2019, 20:181
Активисты заявили о порче имущества при обыске в ингушском Красном Кресте
-
27 мая 2019, 19:58
Следком занялся расследованием гибели женщины после стихии во Владикавказе
-
27 мая 2019, 18:261
Главред газеты в Ставрополе госпитализирован после нападения на редакцию
-
27 мая 2019, 16:261
Назначен пятый руководитель нацпарка Сочи за два года
-
28 мая 2019, 09:41
Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта
-
27 мая 2019, 23:57
Рабочий попал под завал угля в Ткибули
-
27 мая 2019, 22:52
Прокуратура потребовала закрыть АЗС в Дагестане
-
27 мая 2019, 21:32
Шамиль Гаджиев арестован на два месяца
-
27 мая 2019, 20:31
Двое туристов эвакуированы на Эльбрусе
-
27 мая 2019, 20:031
Кубанские активисты "Эковахты" освобождены
-
27 мая 2019, 18:49
Активисты "Эковахты" задержаны на Кубани во время инспекции
-
27 мая 2019, 17:40
ЦИК Грузии назвал дату второго тура выборов в Тбилиси
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
27 мая 2019, 22:362
Рамадан
-
20 мая 2019, 23:33
Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции
-
27 мая 2019, 18:19
Ветер с АпшеронаВ переговорах о монастыре поставлены точки и рамки 21
-
27 мая 2019, 10:46
BERG...man TbilisiУ Путина снизился рейтинг - почему? И боится ли Кремль - сильную правую партию в РФ ? 67
-
27 мая 2019, 09:58
BERG...man TbilisiЕвроскептики усилились, но и глобалисты - не проиграли! И о вечном антагонизме правых и левых 35
-
26 мая 2019, 17:14
Ветер с АпшеронаПриветствую чрезвычайно разумные заявления грузинских политиков во власти 8
-
26 мая 2019, 16:01
BERG...man TbilisiЗа российские флаги в Батуми уволен министр культуры АР Аджарии 21
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
27 мая 2019, 16:56В Сочи двое недееспособных инвалидов остались без помощи и ухода
-
27 мая 2019, 16:46Делегация Посольства Финляндии в Северной Осетии
-
27 мая 2019, 15:37Бездействие медиков в отношении здоровья ребенка, пострадавшего в ДТП
-
25 мая 2019, 22:26Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил приз Каннском кинофестивале
-
24 мая 2019, 14:41Проблемы ЖКХ: жители Сочи против коммунальных служб города
-
21 мая 2019, 13:02
"Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации
-
26 марта 2019, 13:22
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в феврале 2019 года по данным Кавказского Узла
-
20 мая 2019, 13:22
Хаджимба Рауль Джумкович
-
17 мая 2019, 15:08
Бжания Аслан Георгиевич
-
17 мая 2019, 12:0310
Барахоев Ахмед-Хаджи Османович
-
28 мая 2019, 12:55
Парламент Абхазии согласился перенести выборы президента из-за болезни Бжании
-
28 мая 2019, 12:03
Фестиваль театров кукол собрал аншлаг в Махачкале