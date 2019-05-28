Шахта. Грузия. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

28 мая 2019, 10:46

Спасатели нашли тело рабочего под завалами угля в Ткибули

Участники поисковой операции нашли сегодня тело рабочего, который погиб при обвале в карьере по добыче каменного угля в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая произошел обвал грунта и горной породы на угольном карьере в Ткибули, рабочий оказался под завалами. Были мобилизованы пожарные и спасательные отряды, полиция Грузии начала расследование по факту нарушений правил безопасности.

Тело человека, находившегося в карьере во время обвала горной породы, найдено, передает сегодня со ссылкой на экстренные службы Interpressnews.

Спасательные работы велись в течение всей ночи, в поисковой операции участвовали спасатели из Кутаиси и Ткибули, сообщил Общественный вещатель Грузии на своем сайте.

Примечание:

"Шахтеры объявили забастовку в Грузии", "Профсоюзы Грузии потребовали социальных гарантий для трудящихся", "Шахтеры в Ткибули спустились под землю в знак протеста".

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