Спасатели нашли тело рабочего под завалами угля в Ткибули

28 мая 2019, 10:46

Участники поисковой операции нашли сегодня тело рабочего, который погиб при обвале в карьере по добыче каменного угля в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая произошел обвал грунта и горной породы на угольном карьере в Ткибули, рабочий оказался под завалами. Были мобилизованы пожарные и спасательные отряды, полиция Грузии начала расследование по факту нарушений правил безопасности.

Тело человека, находившегося в карьере во время обвала горной породы, найдено, передает сегодня со ссылкой на экстренные службы Interpressnews.

Спасательные работы велись в течение всей ночи, в поисковой операции участвовали спасатели из Кутаиси и Ткибули, сообщил Общественный вещатель Грузии на своем сайте.