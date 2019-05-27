Рабочий попал под завал угля в Ткибули

27 мая 2019, 23:57

Работника компании "Грузуголь" завалило грунтом и горной породой на угольном карьере в Ткибули. Ведется спасательная операция, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные и спасательные отряды мобилизованы в Ткибули после сообщения об обрушении в каменноугольном карьере, на месте ЧП находятся также полицейские и экипажи скорой помощи.

Мужчина примерно 55 лет вошел в карьер и оказался в зоне обрушения грунта. Спасатели ищут горняка под завалом, полиция Грузии начала расследование по факту нарушений правил безопасности, сообщает со ссылкой на экстренные службы "Интерпрессньюс".

Человек, попавший под обвал - машинист электровоза, сотрудник компании "Грузуголь", которая еще в июле 2018 года приостановила работы на карьере. Он оставался штатным сотрудником, однако в понедельник, 27 мая, у него был выходной, говорится в сообщении компании.

По информации "Грузугля", индивидуальные предприниматели продолжали подпольные работы на карьере уже после официальной приостановки добычи угля. Компания уведомляла об этом департамент по природоохранному надзору и Национальное агентство недр министерства экономики и устойчивого развития, пишет со ссылкой на пресс-службу "Грузугля" "Спутник-Грузия".

Инцидент в Ткибули произошел на фоне массовой забастовки грузинских горняков. Как писал "Кавказский узел", 16 мая около 150 шахтеров в Чиатуре начали забастовку с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда. 25 апреля рабочие из Зестафони и Ткибули приняли участие в акции солидарности с коллегами из Чиатуры.