Политологи назвали мотивы инфовбросов о карьерном росте Кадырова

27 мая 2019, 13:27

Информационный слив о возможных назначениях Рамзана Кадырова выгоден его оппонентам, так как влияет на амбициозные планы главы Чечни, считают политологи. Пользователи соцсетей поспорили о необходимости смены власти в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера демонстративным отказом от амбиций федерального чиновника.

О готовящемся повышении Рамзана Кадырова написал 24 мая Telegram-канал "Незыгарь", автор которого - анонимен. "Кавказский узел" не может проверить достоверность информации, размещенной в Telegram-канале. Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с марта 2007 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика. В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что он, как "пехотинец верховного главнокомандующего", подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. В 2017 году в своем канале в Telegram Рамзан Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Политологи сочли возможным назначение Кадырова на пост полпреда в СКФО

Информация о новых назначениях - дело рук недоброжелателей Кадырова, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин. "Подобная утечка Кадырову не нужна. Цель утечки довольно простая - после появления этой информации начнется шум, причем обсуждение по определению не будет идти в прокадыровском ключе, поскольку Рамзан Кадыров в кресле полпреда в СКФО совершенно не устраивает Ингушетию и Дагестан из-за претензий к границам. И в Кремле задумаются - может, стоит назначить другую фигуру?" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

По мнению Орешкина, данные о новом назначении все же имеют под собой основание. "Глава Чечни неоднократно давал понять, что хочет карьерного роста. У него совершенно очевидна страсть к политической экспансии. И Кремль хотел бы ему помочь, но так, чтобы не обострять ситуацию", - заметил он.

Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе. Митинги в республике продолжались с начала до конца октября, а весной 2019 года возобновились. В свою очередь власти Чечни и Дагестана, договорившиеся в конце января о демаркации границы между республиками, 16 апреля, после скандала с односторонним определением границы чеченской стороной, объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. При этом в 2018 году Кадыров предложил масштабный проект о строительстве Транскавказской высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Грозного, который, по мнению издания The Bell, говорил о попытке выйти на новый уровень финансовых отношений с Москвой. А также раскритиковал вице-премьера Виталия Мутко за организацию празднования юбилея Грозного и сделал заявление о блокпостах, касающееся всего СКФО.

Саму реакцию Кадырова политолог назвал "абсолютно нормальной". "Представьте, вы разыгрываете долгую и сложную комбинацию, и вдруг, когда она еще не проиграна до конца, происходит такая утечка. После этого удара ему будет тяжело довести эту комбинацию до конца, если он ее вел. А если он не сможет этого сделать - пойдут разговоры, что он не всесилен", - пояснил Дмитрий Орешкин.

Если информация достоверна, то "возможно, что Кадыров после назначения в СКФО будет сохранять контроль над Чечней", считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "А затем, по мере роста самостоятельности своего преемника, этот контроль может утратить. Или это может быть такой вариант "Путина-Медведева" на региональном уровне", - подчеркнул он, заметив, что подобные решения все равно будут приниматься не в Чечне, а в Москве.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованного 28 июня 2018 года "Кавказским узлом".

Даудов отверг возможность назначения главой Чечни

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым демонстративно отказался от приписываемых ему карьерных амбиций. "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно! Хочется сказать ничтожествам, породившим "утку", угомонитесь, наконец", - написал 25 мая Магомед Даудов в своем аккаунте в соцсети Instagram (более 48 тысяч подписчиков).

Дезинформацией назвали сообщения о новых назначениях Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова пользователи соцсети Instagram под записью спикера чеченского парламента. Однако часть участников обсуждения отметила, что Даудов "справился бы с обязанностями главы Чечни".

Подписчики Магомеда Даудова активно раскритиковали информацию о новых назначениях. "Какая по счёту попытка дешёвой провокации? Не счесть. Сколько их было, и все шиты белыми нитками", - написал _jefferson_airplane_.

"Завистники что только не придумывают", - отметил hamza_ibragimov7.

Однако часть пользователей поддержала идею новых назначений. "А мне кажется, что было бы здорово. Ты бы с этим назначением справился, а Рамзану уже "тесно", он перерос эту должность. Это повышение позволило бы ему реализовать перспективные направления на всем Кавказе, так как там очень большая диспропорция по уровню развития между республиками", - написал voakha_sag.

"Реакция [Даудова] вполне ожидаемая. Команда Кадырова - это исполнители его указаний. Вдруг тебя называют претендентом на пост главы республики, есть отчего заволноваться и усмотреть в этом провокацию", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава одного из местных предприятий Султан.