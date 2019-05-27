Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты

27 мая 2019, 06:52

Движение через КПП "Верхний Ларс", запрещенное для большегрузов в связи с празднованием Дня независимости Грузии, разрешено, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая с 05.00 мск до 17.00 мск в связи с празднованием Дня независимости Грузии Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузных машин на участке Владикавказ - Ларс.

По состоянию на 20.00 мск 26 мая "Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", -. сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.