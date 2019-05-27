27 мая 2019, 06:52
Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты
Движение через КПП "Верхний Ларс", запрещенное для большегрузов в связи с празднованием Дня независимости Грузии, разрешено, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 26 мая с 05.00 мск до 17.00 мск в связи с празднованием Дня независимости Грузии Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузных машин на участке Владикавказ - Ларс.
По состоянию на 20.00 мск 26 мая "Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", -. сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 06.30 мск на дороге на въезде в Россию из Грузии видны пять фур. На контрольно-пропускном пункте на выезд в Грузию из России дорога свободна, досмотр проходят 6 легковых автомобилей, две приближаются к контрольно-пропускному пункту. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Верхний Ларс".
Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".