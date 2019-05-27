Число отдыхающих в лагерях чеченских школьников снизилось

27 мая 2019, 03:48

Около 19 тысяч детей из Чечни отправятся в этом году на отдых в лагеря на территории республики, а также на Кубань. Это примерно на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году летняя оздоровительная кампания для детей в Чечне стартовала 25 мая. По данным Минтруда, оздоровительная кампания должна охватить 25 тысяч детей, большая часть из которых отдохнет в четырех лагерях на территории республики.

В рамках летней оздоровительной кампании в летние лагеря отдыха в Чечне и Краснодарском крае будет направлено около 19 тысяч чеченских школьников. На организацию летнего отдыха чеченских школьников в этом году выделено порядка 358 миллионов рублей, сообщил 26 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства труда, занятости и социального развития республики.

В 2017 году на летний оздоровительный отдых школьников было выделено 358 миллионов рублей. В 2018 году власти Чечни выделили на эти цели 400 миллионов рублей.

«В этом году на отдых в детские лагеря будет направлено около 19 тысяч школьников. Порядка 15 тысяч из них отдохнут в четырех лагерях, что имеются в нашей республике, и более трех тысяч мы направим в Краснодарский край, на базы отдыха в Анапе», - сообщил он.

По его словам, в Чечне школьники будут отдыхать в лагерях «Радуга» (Шелковской район), «Горный Беной» (Ножай-Юртовский район), «Горный ключ» и «Светлячок» (Шалинский район). Путевки в лагеря в первоочередном порядке выделяются сиротам, детям-инвалидам, детям из многодетных и малоимущих семей, а также детям погибших сотрудников правоохранительных органов.

В июне 2017 года в районе населенного пункта Сержень-Юрт Шалинского района был открыт крупный детский лагерь отдыха "Горный ключ", рассчитанный на круглогодичный цикл работы. Также в июне 2017 года в окрестностях селения Сержень-Юрт был открыт детский оздоровительный лагерь "Светлячок".

Первая группа чеченских школьников уже уехала на отдых в детский лагерь «Радуга» в Шелковском районе 20 мая. Также отдыхающие уже заселились в лагеря «Горный Беной», «Горный ключ» и «Светлячок».

Отметим, что чиновники не сообщили об отдыхе детей из Чечни в Крыму. Напомним, что в 2017 году власти Крыма заявили, что безвозмездно передают здание в Алуште для создания учреждения отдыха и оздоровления детей. Как заявила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений Крыма, "передача указанного имущества позволит создать учреждение отдыха современного типа для отдыха и оздоровления детей Чечни".

Родители детей, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", утверждают, что на местах созданы отличные условия для полноценного отдыха детей.

До середины 1990-х годов в Чечне работали 13 детских лагерей, пять из них - в районе Сержень-Юрта ("Дружба", "Горный ключ", "Спутник", "Светлячок" и "Смена"). В период между двумя военными кампаниями в республике территории бывших пионерских лагерей в Сержень-Юрте были переоборудованы Басаевым и Хаттабом в тренировочные лагеря и базы для боевиков. В ходе двух военных кампаний детские лагеря в Шалинском районе были практически полностью разрушены.

«Мой сын и племянник сейчас находятся в лагере, что в Шелковском районе. Мы их уже навестили накануне. Место хорошее – вокруг лес, есть бассейн, скалодром, канатные аттракционы, площадки для игр, столовая, спальные корпуса и все остальное. В общем, все на уровне, все отлично, дети довольны, а значит и мы тоже», - сказала жительница Грозного Седа.

По словам местного жителя Хамзата, двое его сыновей-школьников получили путевки на отдых в один из детских лагерей, функционирующих в районе населенного пункта Сержень-Юрт Шалинского района.

«Лес, горы, чистый воздух - все просто замечательно. Если честно, то не ожидал такого. Старшего сына пару лет назад в санаторий в Кабардино-Балкарии отправляли, так что есть с чем сравнить. Плюсы очевидны. Во-первых, наши лагеря построены в последние несколько лет, все новое. Во-вторых, есть много интересных аттракционов, чего не было там. В-третьих, при необходимости или желании можно без проблем навестить детей», - сказал он.

Большая часть из 19167 школьников, получивших путевки в оздоровительные лагеря в 2016 году, отдыхала в Крыму и Кабардино-Балкарии. Аналогичная ситуация была и в 2017 году.

"Единственное, чего не хватает в наших детских лагерях, это, наверное, моря. А так условия очень неплохие. Все чисто, уютно, детям интересно. Питание тоже хорошее. Да и переживаний меньше, чем когда ребенок где-то за пределами отдыхает. В любой лагерь, что в республике, за час-два можно добраться", - сказала жительница Грозного Марина.

По ее словам, ее дочь отдыхает в лагере «Светлячок».