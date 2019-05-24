Нападение на силовиков в Кизилюртовском районе стало первым за 10 месяцев

24 мая 2019, 11:47

Перестрелка в Кизилюртовском районе, в результате которой сегодня убиты три человека, стала первым вооруженным инцидентом в районе с начала года. Предыдущее нападение на силовиков в районе произошло в июле 2018 года.

"Кавказский узел" писал, что сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве трех человека в ходе перестрелки с силовиками в Кизилюртовском районе Дагестана. По данным ведомства, силовики подверглись нападению при осмотре в рамках режима КТО нежилого частного дома в селении Султан-Янги-Юрт.

Режим контртеррористической операции был введен в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана 20 марта 2018 года. 21 апреля 2018 года силовики окружили село Мацеевку в Кизилюртовском районе и провели там обходы и обыски автомобилей. Действия сотрудников силовых ведомств вызвали возмущение жителей села. 29 марта в селении Кироваул Кизилюртовского района прошел рейд силовиков, завершившийся без задержаний.

Предыдущее нападение на силовиков в Кизилюртовском районе Дагестана произошло 20 июля 2018 года. Тогда автомобиль ДПС был обстрелян на трассе "Кавказ", нападавшие скрылись. Сообщалось, что двое из троих полицейских, находившихся в машине, погибли, а третий был ранен. Ответственность за обстрел автомобиля ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".