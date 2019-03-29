Рейд силовиков в Кировауле прошел без задержаний

29 марта 2019, 20:00

Полицейские проверили сегодня документы у всех жителей Кироваула, но никого не задержали, рассказали сельчане. Рейд проводился в рамках контртеррористической операции, объявленной в Кизилюртовском районе Дагестана, пояснил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в селении Кироваул Кизилюртовского района прошел рейд силовиков. В соцсетях распространилась информация о том, что силовики проверяли документы у пришедших на пятничный намаз в мечети.

С 8 часов утра приехавшие в село сотрудники полиции обходили дворы и записывали данные жильцов, рассказали местные жители. "Оцепляли одну улицу, и пока на ней не обойдут все дома, никому не разрешали выезжать", - сообщил один из кироваульцев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом силовики, по его мнению, работали формально. "Ко мне во двор зашли около 10 человек. Не осматривали ничего, просто спросили мое и моей хозяйки имя, фамилию и отчество, записали их и пошли к соседям. При этом документы не проверяли, все это продлилось не больше двух минут", - рассказал сельчанин.

"Люди могли опоздать на совершение пятничного намаза. Но полицейские все равно продолжали проводить свой рейд", - отметил другой житель Кизилюрта. В итоге, по его словам, намазу в мечети рейд не помешал, а двое полицейских в форме даже совершили вместе со всеми коллективную молитву. В середине дня силовики покинули село, сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла"

Подобные рейды проводились в Кировауле и раньше, сообщили сельчане. "Последние несколько лет такое было часто. Не только у нас в Кировауле, но и в Чонтауле и Комсомольском. Оцепляли все село, молодых людей забирали в Кизилюрт, снимали отпечатки пальцев, фотографировали. Парни, которые просто ходят в мечеть и отпускают бороду, сразу привлекают внимание силовиков. Но в последние полгода ничего подобного не было", - рассказал житель Кироваула.

В отделе МВД по Кизилюртовскому району корреспонденту "Кавказского узла" также сообщили, что сегодня из Кироваула никого не доставляли.

Рейд проходил в рамках действующего режима контртеррористической операции, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах. "С марта прошлого года в Хасавюрте, Кизилюрте и Кизилюртовском районе действует режим КТО. Периодически в населенных пунктах проводятся подобные мероприятия. Они проводятся в населенных пунктах, но почему-то местные в этот раз решили, что против прихожан мечети", - сообщил источник.

Режим КТО был введен в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана 20 марта 2018 года. 21 апреля 2018 года силовики окружили село Мацеевку в Кизилюртовском районе и провели там обходы и обыски автомобилей. Действия сотрудников силовых ведомств вызвали возмущение жителей села.

Медресе в Кировауле продолжает работать

Напомним, что ранее, 10 марта 2016 года, по решению прокуратуры в Кировауле была остановлена работа женского медресе. По данным прокуратуры, медресе работало без лицензии на ведение образовательной деятельности. Также в учебном заведении были обнаружены экстремистские материалы, говорится в справке "Кавказского узла" "Закрытие мечетей в Дагестане".



Медресе довольно скоро открыли вновь, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из работников учебного заведения. "Документов на это здание у нас действительно не было. Но после того, как прокуратура объявила, что необходимо получить пакет документов, мы начали это делать. Сразу сделали документы на газовое оборудование, оформляем право собственности и другие технические документы. Пока идет этот процесс, занятия продолжаются. Какого-либо давления со стороны правоохранительных органов больше нет", - утверждает он.

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