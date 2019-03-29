Жители Дагестана сообщили о рейде силовиков у мечети в Кировауле

29 марта 2019, 16:13

Силовики проверили паспорта у пришедших на пятничный намаз в мечети Кироваула и увезли тех, у кого не оказалось документов. Обоснованность действий силовиков вызвала споры в соцсетях.

Сегодня утром мобильный пост силовиков расположился на въезде в село, а потом переместился к мечети, говорится в сообществе Republik_dagestan в соцсети Instagram. "В селе Кироваул в Кизилюртовском районе у мечети силовики стоят, требуя паспорта от тех, кто приходит на пятничный намаз. Если паспортов нет, забирают для выяснения [личности]", - говорится в публикации.

Эта информация вызвала негативную реакцию многих комментаторов. "возле мечети стоять и забирать людей - это беспредел!" - написал пользователь 1.tsumada.

Однако высказывались и противоположные мнения. "Посмотрели паспорт - и что? Зачем трагедию делать, покажите молча и идите по своим делам. Может, у них (силовиков. - Прим. "Кавказского узла") есть задание найти какого-то человека в розыске", - написала madina_313_. "Вахи (ваххабитов. - Прим. "Кавказского узла") тоже там много", - поддержал действия силовиков muhammad198508.

10 марта 2016 года по решению прокуратуры в Кировауле была остановлена работа женского медресе. По данным прокуратуры, медресе работало без лицензии на ведение образовательной деятельности. Также в учебном заведении были обнаружены экстремистские материалы, говорится в справке "Кавказского узла" "Закрытие мечетей в Дагестане".

По состоянию на 16:05 мск 29 марта, спустя четыре часа после публикации заметки, ее оценили 3347 пользователей. Число комментариев составило 381.

"Кавказский узел" не располагает подтверждениями информации о рейде силовиков в Кировауле.

Напомним, что ранее "Кавказский узел" писал о регулярных пятничных рейдах силовиков у мечети "Тангим" в Махачкале. После того, как верующие 12 марта пожаловались в прокуратуру, рейда не было. Однако верующие разошлись во мнениях, испугали ли силовиков возможные проверки со стороны надзорного органа.