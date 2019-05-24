Главный редактор Шафаг Агабалаева. Фото: Скриншот страницы bakupress.az

24 мая 2019, 04:05

Главред сайта Bakupress.az прекратила голодовку

Арестованная по подозрению в торговле наркотиками главный редактор сайта Bakupress.az Шафаг Агабалаева начала принимать пищу, рассказал ее сын.

Как писал "Кавказский узел", Шафаг Агабалаева была задержана 2 мая во время спецоперации в столице Азербайджана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Журналистка утверждает, что ее оклеветали. После ареста она заявила, что начнет голодовку.  Отказ от пищи опасен для жизни Агабалаевой из-за болезней, которыми она страдает, сказал ее сын.

Агабалаева начала голодовку в Бакинском СИЗО-1 20 мая, журналистка потребовала проведения объективного расследования в отношении нее, передает 23 мая со ссылкой на ее сына Фуаду Агабалаеву агентство Turan.

Сын рассказал, что за три дня отказа от еды ее состояние здоровья ухудшилось и врачи настояли на том, чтобы журналистка прекратила голодать.

В СИЗО Агабалаеву посетили представители следственного органа, они пообещали, что объективно расследуют ее дело, сказал он. По словам Фуада, после этого мать прекратила голодовку.

Агабалаева объявила о голодовке, но она продолжалась менее одного дня, потом она стали принимать пищу и воду, утверждает начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.

"Ей были разъяснены пути решения вопроса, проведена профилактическая беседа. И, она поняв ситуацию,... прекратила голодовку", - цитирует Садыгова издание.

"Кавказский узел" публикует новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Бакинский суд оставил в силе приговор шести сторонникам "Мусульманского единства", "Правозащитники обвинили власти Азербайджана в нежелании лечить политзаключенных", "Подсудимые по "Нардаранскому делу" назвали себя борцами против несправедливости".

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