Главред сайта Bakupress.az прекратила голодовку

24 мая 2019, 04:05

Арестованная по подозрению в торговле наркотиками главный редактор сайта Bakupress.az Шафаг Агабалаева начала принимать пищу, рассказал ее сын.

Как писал "Кавказский узел", Шафаг Агабалаева была задержана 2 мая во время спецоперации в столице Азербайджана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Журналистка утверждает, что ее оклеветали. После ареста она заявила, что начнет голодовку. Отказ от пищи опасен для жизни Агабалаевой из-за болезней, которыми она страдает, сказал ее сын.

Агабалаева начала голодовку в Бакинском СИЗО-1 20 мая, журналистка потребовала проведения объективного расследования в отношении нее, передает 23 мая со ссылкой на ее сына Фуаду Агабалаеву агентство Turan.

Сын рассказал, что за три дня отказа от еды ее состояние здоровья ухудшилось и врачи настояли на том, чтобы журналистка прекратила голодать.

В СИЗО Агабалаеву посетили представители следственного органа, они пообещали, что объективно расследуют ее дело, сказал он. По словам Фуада, после этого мать прекратила голодовку.

Агабалаева объявила о голодовке, но она продолжалась менее одного дня, потом она стали принимать пищу и воду, утверждает начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.

"Ей были разъяснены пути решения вопроса, проведена профилактическая беседа. И, она поняв ситуацию,... прекратила голодовку", - цитирует Садыгова издание.

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