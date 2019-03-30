Правозащитник потребовал расследовать разгон акции протеста в Ереване

30 марта 2019, 17:32

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц обратился в Генпрокуратуру Армении, предположив, что при разгоне акции против повышения тарифов на электроэнергию в 2015 году полицейские организованно превысили полномочия.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта следователи приостановили производство по делу о разгоне акций против повышения тарифов на электроэнергию в 2015 году. В Специальной следственной службе Армении объяснили это тем, что на найдены силовики, которым можно предъявить обвинения в превышении полномочий или неоправданном применении силы.

В июне 2015 года решение о повышении тарифов на электроэнергию вызвало в Армении массовые протесты, в ходе которых полиция прибегала к силовым методам. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи заявляли, что повышение тарифов стало лишь поводом для активизации протестного движения, а истинные причины протестных настроений заключаются в массовом недовольстве властью и социальной ситуацией в стране.

Артур Сакунц 29 марта обратился в Генпрокуратуру Армении и вместе с заявлением - требованием о возбуждении нового уголовного дела представил пакет данных о полицейских в штатском, которые во время протестной акции на проспекте Баграмяна в Ереване 23 июня 2015 года применили силу к демонстрантам и журналистам.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" Артур Сакунц отметил, что вся эта информация была собрана после того, как следствие приняло решение о приостановлении возбужденного уголовного дела.

Сакунц отметил, что все эти люди, о которых собраны данные, работают в разных подразделениях полиции, и при разгоне демонстрации в 2015 году они осуществляли однообразные действия, что говорит об их организованности.

"Поэтому необходимо возбудить одно уголовное дело на основании организованных незаконных действий полицейских, а не по каждому эпизоду в отдельности", - считает Артур Сакунц.

Он добавил, что это уже другая статья Уголовного кодекса Армении, и следствие должно расследовать в данном случае превышение должностных полномочий и организацию незаконных действий.

"Кавказский узел" следит за протестными акциями в стране на тематической странице "Протесты в Армении".