Юристы оценили перспективы дела о педофилии в Волгограде

29 марта 2019, 19:08

Решение кассационной инстанции Волгоградского облсуда, признавшей законным освобождение обвиняемого в педофилии, не повлияет на расследование дела, считают юристы. Защита обвиняемого обжаловала возбуждение дела об изнасиловании, сообщил сегодня представитель Городищенского райсуда.

Как писал "Кавказский узел", Городищенский райсуд в Волгоградской области 2 февраля арестовал на два месяца водителя маршрутки, обвиняемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Мужчина заявил о серьезном нарушении своих прав - по словам обвиняемого, ему не предоставили в суде переводчика, хотя он плохо владеет русским языком. Волгоградский облсуд рассмотрел его жалобу и постановил освободить обвиняемого. Практически сразу после освобождения его арестовали по другому делу о педофилии, а постановление облсуда прокуратура обжаловала.

28 марта Кассационная инстанция Волгоградского областного суда не согласилась с доводом прокуратуры и сочла справедливым освобождение фигуранта дела о педофилии. При аресте мужчины Городищенский райсуд серьезно нарушил его права, отмечается в решении на сайте суда.

Отказ суда прокуратуре не повлияет на расследование, считают адвокаты

То, что подозреваемый в изнасиловании был отпущен на свободу по решению суда апелляционной инстанции, никак не повлияет на дальнейшее расследование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

"[Подозреваемого] арестовали через час после освобождения. Что касается меры пресечения, то при решении данного вопроса суд не исследует доказательства. Суд не решает - виновен человек или нет, он лишь оценивает возможные факторы, которые могут повлиять на то, скроется он или нет, воспрепятствует [следствию] или нет. При этом должны соблюдаться общие принципы уголовного судопроизводства: обеспечение права на родной язык, на защиту – предоставление адвоката как по соглашению, так и по назначению", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Виталий Григорьев.

По его мнению, суд апелляционной инстанции "поступил по закону". "На следствии ему был предоставлен переводчик, а на судебном заседании, когда решался вопрос по мере пресечения, переводчик предоставлен не был. Действительно были нарушены его процессуальные права, причем серьезно", - пояснил Григорьев.

Он также подчеркнул, что "иностранцы сдают определенный минимум знаний – русский язык, история и основы законодательства, чтобы работать в России, но, чтобы защищать свои права, этого недостаточно". "Это не то же самое, что услышать, на какой остановке выходить", - заявил адвокат, возмутившись тем, что, никто не обращает внимание на то, что "суды первой инстанции позволяют себе допускать такие нарушения".

Отказ кассационной инстанции прокуратуре не может повлиять на расследование, считает адвокат Виталий Григорьев. "Это чисто процессуальный момент по мере пресечения. У суда апелляционной инстанции есть несколько возможных вариантов поведения: вынести новое решение, направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Но апелляционный суд решил вынести свое собственное решение, и здесь оценка была дана в том числе и кассационной инстанцией. А для суда первой инстанции это будет уроком, что, несмотря ни на что – ни на статью, ни на личность – надо действовать, соблюдая закон", - сказал Григорьев.



Отклонение кассации никак не повлияет на перспективы дела, считает и адвокат Сергей Куницкий. "Здесь вопрос был связан только с мерой пресечения, на расследование это не повлияет, если за время нахождения на свободе обвиняемый не уничтожил улики, доказательства, не повлиял на других участников уголовного судопроизводства. Кассационная инстанция – это поиск существенных нарушений закона, их не нашли, значит апелляционная инстанция действовала в соответствии с законом. Если человек заявляет, что не может общаться на русском языке, ему по его требованию должен быть предоставлен переводчик", - заявил Куницкий.

Отсутствие переводчика - серьезный просчет суда и следствия

Если Мамедову не был предоставлен переводчик, невзирая на то, сколько лет он здесь прожил, это серьезная ошибка суда, заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший следователь по особо важным делам Сергей Громов. "Суд обязан был предоставить. Еще и следствие обязано было, потому что человек не владеет юридическими терминами. Вполне возможно, суд может принять во внимание, что раз нарушено право на защиту, а вдруг еще выяснится, что он дал явку с повинной, да еще без адвоката, Мамедов, учитывая практику ЕСПЧ, мог бы получить и оправдательный приговор", - отметил Громов.

Он напомнил, что Европейский суд по правам человека ранее указывал, что "если человек пришел с явкой с повинной без адвоката, то был лишен возможности прибегнуть к услугам профессионального защитника".

Дело было возбуждено по заявлению женщины, которая обратилась в полицию Городищенского района 1 февраля. Женщина рассказала, что ее 13-летняя дочь подверглась сексуальному насилию. По словам матери, мужчина на автомобиле "Газель" подъехал к девочке, которая возвращалась домой с учебы, и попросил ее показать дорогу. Школьница согласилась и села в салон, водитель отвез девочку в глухое место и надругался над ней. Подозреваемого задержали уже через полчаса, следователи организовали процедуру опознания и пострадавшая девочка уверенно указала на него, сообщили ранее корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

"Решение кассационной инстанции вынесено и имеет законную силу, оно обязательно для исполнения", - заявил член региональной квалификационной коллегии судей, заместитель уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков.

Он также отметил, что "согласно УПК, если судья считает, что не хватает документов, требуются дополнительные доказательства по делу для определения такой меры пресечения как содержание под стражей, то он может продлить до 72 часов задержание подозреваемого, однако суд не сделал этого". "Конечно, судья правильно сделал, что обеспечил право подозреваемого на получение переводчика. Но, если говорить о возможностях, которые судья имел, но не использовал, это уже другая история. На квалификационной коллегии мы хотим разобрать не поступок судьи, а саму ситуацию – это некий сигнальный флажок, свидетельствующий о том, что она может повториться", - заявил он.

Решение о том, оспаривать ли отказ суда, будет принято после поступления копии кассационного определения в прокуратуру, заявила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. "Мы изучим, какова мотивировка, и тогда примем решение, потому что следующий шаг – это Верховный суд, здесь все возможности исчерпаны", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Защита обжаловала решение о возбуждении дела

Адвокат подозреваемого в изнасиловании ребенка уроженца Азербайджана подала жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщил сегодня представитель Городищенского райсуда.

"Рассмотрение состоится 1 апреля", - цитирует сотрудника суда издание V1.

По мнению адвоката волгоградской коллегии адвокатов "Аваль" Кирилла Евсикова, которое приводит издание, "шансы обжаловать решение о возбуждении уголовного дела есть". "Поскольку по сути одно преступление квалифицировано сразу по двум статьям - "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", - пояснил он.

В свою очередь коллеги обвиняемого в изнасиловании школьницы, по данным издания, заявили, что не могут поверить в то, что он это сделал. "В голове не укладывается, зачем ему с купленным холодильником в салоне нужно было ехать в Городище в поисках девочки? Тем более, что он живёт в частном секторе Дзержинского района", - отметил коллега обвиняемого.

"Мы не знаем, как было, но если он действительно сделал это, то это чудовищно! (...) Пока суда нет, и идёт следствие, мы не хотим делать никаких выводов", - заявил в свою очередь 40-летний водитель маршрутки.