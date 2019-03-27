Сергей Винарский. Фото: официальный сайт Городское собрание Сочи http://www.gs-sochi.ru/news/14719/

27 марта 2019, 19:32

Следком оценил ущерб по делу главы сочинского водоканала в 38 миллионов

Бывший руководитель сочинского предприятия "Водоканал" предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года Сергей Винарский был арестован по подозрению в  необоснованном заключении договора на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения. После ареста Винарский временно оставался на должности руководителя муниципального предприятия.

По данным ведомства, в декабре 2017 года застройщик обратился в МУП «Водоканал» с заявлением о подключении многоквартирного дома. Однако документы не соответствовали требованиям, дом не был включен в инвестиционную программу муниципального предприятия, поэтому заключение договора следовало отложить, считают следователи. «[Директор МУП «Водоканал» Сочи] заключил с застройщиком безвозмездный договор о подключении его строения к сетям», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управления СКР.

Позже, в октябре 2018 года, были скорректирована инвестиционная программа «Водоканала»: дом был внесен в список абонентов для подключения к сетям. «В результате «Водоканал» Сочи не получил более 38 миллионов рублей», - отмечает ведомство.

Бывшему директору сочинского «Водоканала» вменяется статья  «Превышение должностных полномочий». Максимальная санкция по данной статье предполагает до 4 лет заключения. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи, пишет сегодня ТАСС.

Ведомство не называет фамилию обвиняемого. По данным, размещенным на сайте МУП «Водоканал», в период с декабря 2017 года по октябрь 2018 года главой «Водоканала» был Сергей Винарский. С февраля 2019 года руководителем муниципального предприятия является Антон Денисов.

Ранее «Кавказский узел» сообщал, что вместе с Винарским также были задержаны вице-мэр Иван Бомбергер и директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Мало. Бомбергер был заподозрен в превышении должностных полномочий после того, как подписал разрешение на строительство в зоне. В декабре суд продлил арест чиновнику до конца марта.

Примечание:

"Суд арестовал замглавы Сочи Юрия Паламарчука", "Кубанский суд отменил заседание по иску олигарха на фоне медийного ажиотажа", "Высокопоставленный сотрудник ФСБ задержан на Кубани".

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