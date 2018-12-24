24 декабря 2018, 16:07

Суд продлил арест вице-мэра Сочи

Арест вице-мэру Сочи Ивану Бомбергеру продлен до конца марта 2019 года, заявил сегодня адвокат Александр Валявский.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября в мэрии Сочи прошли обыски, были задержаны вице-мэр Иван Бомбергер, директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов и глава "Водоканала" Сергей Винарский. Бомбергер был заподозрен в превышении полномочий.

8 ноября мэр Сочи Анатолий Пахмов пояснил, что Иван Бомбергер был заподозрен в превышении должностных полномочий после того, как подписал разрешение на строительство в зоне, где проходит линия электропередачи. Однако, по данным мэра, ранее экспертиза одобрила проект комплексной застройки, предусматривающий перенос этих коммуникаций. Он также отметил, что "никаких процессуальных отклонений допущено не было, на участке никаких строительных работ не велось".

Суд в Москве продлил арест вице-мэру Сочи Ивану Бомбергеру на три месяца, до конца марта 2019 года, заявил сегодня адвокат Александр Валявский.

По его словам, свое решение судья обосновал тем, что чиновник, находясь на свободе, может воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дело, сообщает "Коммерсант".

"Арест продлили без единого доказательства", - подчеркнул защитник.

По мнению адвокатов, Бомбергер выдал документы на строительство при отсутствующих технических условиях. "В его обязанности не входит проверять технические условия - это должен делать эксперт, поэтому он и не мог не выдать разрешение. Это далеко не очевидное уголовное дело", - цитирует сегодня одного из защитников чиновника телеканал "360".

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетовал, что сложно найти на работу чиновника, способного "удержаться от соблазнов" власти. "Человек - он же слаб. Сложно быть у колодца и не напиться. Не каждый может выдержать этого момента, когда мимо него идут потоки. А сегодня у нас десятками, сотнями миллионов идет поддержка районов. Вот и найди в себе силы, чтобы все-таки хоть маленький ручеек не отвести. Попробуйте встать на их место и удержаться. Это должен быть особый внутренний стержень. Где найти таких людей?" - цитирует сегодня слова Кондратьева РИА "Новости".

Примечание:

"Суд арестовал замглавы Сочи Юрия Паламарчука", "Кубанский суд отменил заседание по иску олигарха на фоне медийного ажиотажа", "Высокопоставленный сотрудник ФСБ задержан на Кубани".

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