Военно-Грузинская дорога полностью открыта для движения

25 марта 2019, 23:49

Ограничения на проезд большегрузного транспорта через КПП "Верхний Ларс" сняты, и дорога функционирует в штатном режиме, проинформировало МЧС.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов транспорта с 06.20 мск 24 марта. Сегодня с 15.45 мск дорога была открыта для легковых машин.

Участок дороги Владикавказ - Ларс открыт для всех видов автотранспортных средств. "По состоянию на 22.40 (мск) 25 марта, Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 22.43 мск на въезде в Грузию стоит очередь из фур, на контрольно-пропускном пункте видно только несколько легковых машин. Дорога на въезд в Россию свободна. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда, расположенном на Военно-Грузинской дороге у границы с Россией, ожидаются осадки при температуре -12 градусов, скорость ветра составит до 2 метров в секунду. 26 марта без осадков, температура повысится до -4, скорость ветра - до 5 метров в секунду. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.