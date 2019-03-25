Сняты ограничения на проезд легкового транспорта по Военно-Грузинской дороге

25 марта 2019, 20:36

Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями для большегрузных машин, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов транспорта с 06.20 мск 24 марта.

Сегодня после расчистки дороги с 15.45 мск проезд на участке Владикавказ - Ларс открыт для легковых автомобилей. Для большегрузов Военно-Грузинская дорога остается закрытой, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 20.35 мск на въезде в Грузию выстроилась очередь из фур и легковых машин, конца которой не видно из-за поворота дороги. Также видна очередь легкового транспорта на контрольно-пропускном пункте. Дорога на въезд в Россию свободна. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда, расположенном на Военно-Грузинской дороге у границы с Россией, ожидаются осадки при температуре -12 градусов, скорость ветра составит 2 метра в секунду. 26 марта осадков не ожидается, температура повысится до -4, ветер усилится до 5 метров в секунду. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.