На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: Sputnik/Asatur Yesayants

24 января 2019, 09:46

Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 26 раз за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне карабахского конфликта. Оборонное ведомство зафиксировало обстрелы, в том числе в двух селах.

С 23 по 24 января позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов. Выстрелы зафиксированы в трех граничащих с Арменией районах - в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, Мунджуглу Товузского района, Геяли и Заманлы Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись, в том числе со стороны Тертерского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из  инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта. В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в использовании кассетных снарядов", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Акция в поддержку Нагорного Карабаха собрала около 50 человек".

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