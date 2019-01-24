Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел

24 января 2019, 09:46

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 26 раз за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне карабахского конфликта. Оборонное ведомство зафиксировало обстрелы, в том числе в двух селах.

С 23 по 24 января позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов. Выстрелы зафиксированы в трех граничащих с Арменией районах - в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, Мунджуглу Товузского района, Геяли и Заманлы Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись, в том числе со стороны Тертерского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.