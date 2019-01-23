23 января 2019, 09:41
Азербайджан обвинил Армению в 29 обстрелах
Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе в двух селах, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 22 января Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел. Всего оборонное ведомство страны насчитало 22 обстрела за сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.
По данным ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии, в том числе в селах Гушчу Айрым, Мезем Газахского района.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле".
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта. В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".