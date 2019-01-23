Азербайджан обвинил Армению в 29 обстрелах

23 января 2019, 09:41

Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе в двух селах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 января Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел. Всего оборонное ведомство страны насчитало 22 обстрела за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии, в том числе в селах Гушчу Айрым, Мезем Газахского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.