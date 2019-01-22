22 января 2019, 12:49
Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел
Позиции азербайджанских военных были обстреляны с территорий Армении и Нагорного Карабаха 22 раза за сутки, под огонь попали села Газахского и Товузского районов, заявило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 21 января Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки.
С 21 по 22 января режим прекращения огня был нарушен 22 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны позиции азербайджанских военных в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли в Газахском районе, в селах Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, также огонь велся со стороны "близ оккупированных сел" в Тертерском, Ходжавендском и Физулинском районах и с позиций на безымянных высотах в Геранбойском и Тертерском районах, уточнило оборонное ведомство.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 12.45 мск сегодня.
В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле".
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта. В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".