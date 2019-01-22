Поврежденный обстрелом дом. Фото Sputnik / Ramil Ibrahimov https://az.sputniknews.ru/karabakh/20190119/418998047/Protivnik-vnov-obstrelyal-azerbaydzhanskie-sela.html

22 января 2019, 12:49

Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел

Позиции азербайджанских военных были обстреляны с территорий Армении и Нагорного Карабаха 22 раза за сутки, под огонь попали села Газахского и Товузского районов, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 января Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки.

С 21 по 22 января режим прекращения огня был нарушен 22 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны позиции азербайджанских военных в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли в Газахском районе, в селах Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, также огонь велся со стороны "близ оккупированных сел" в Тертерском, Ходжавендском и Физулинском районах и с позиций на безымянных высотах в Геранбойском и Тертерском районах, уточнило оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 12.45 мск сегодня.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из  инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта. В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в использовании кассетных снарядов", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Акция в поддержку Нагорного Карабаха собрала около 50 человек".

 

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22 января 2019, 13:06

22 января 2019, 12:49

  • Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел

    Позиции азербайджанских военных были обстреляны с территорий Армении и Нагорного Карабаха 22 раза за сутки, под огонь попали села Газахского и Товузского районов, заявило сегодня Минобороны страны.

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