Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел

Позиции азербайджанских военных были обстреляны с территорий Армении и Нагорного Карабаха 22 раза за сутки, под огонь попали села Газахского и Товузского районов, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 января Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки.

С 21 по 22 января режим прекращения огня был нарушен 22 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны позиции азербайджанских военных в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли в Газахском районе, в селах Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, также огонь велся со стороны "близ оккупированных сел" в Тертерском, Ходжавендском и Физулинском районах и с позиций на безымянных высотах в Геранбойском и Тертерском районах, уточнило оборонное ведомство.