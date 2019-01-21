Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села

21 января 2019, 10:16

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 24 раза, под обстрел попали позиции военных в селе Ашагы Аскипара, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Азербайджан заявил о 26 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, военное ведомство Нагорного Карабаха насчитало 180 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 13 по 19 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны азербайджанские позиции в селе Ашагы Аскипара и на безымянных высотах в Гедабекском районе, также обстрелы велись со стороны "близ оккупированных сел", отмечает ведомство.

Оборонные ведомства министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 09.30 мск 21 января.