21 января 2019, 10:16
Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села
Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 24 раза, под обстрел попали позиции военных в селе Ашагы Аскипара, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 20 января Азербайджан заявил о 26 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, военное ведомство Нагорного Карабаха насчитало 180 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 13 по 19 января.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны азербайджанские позиции в селе Ашагы Аскипара и на безымянных высотах в Гедабекском районе, также обстрелы велись со стороны "близ оккупированных сел", отмечает ведомство.
Оборонные ведомства министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 09.30 мск 21 января.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях. В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".