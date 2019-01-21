Приграничное село в Азербайджане. Фото © Спутник / Мурад Orujov https://sputnik.az/karabakh/20190106/418794917/dushmen-veziyyeti-gerginleshdirdir.html

21 января 2019, 10:16

Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 24 раза, под обстрел попали позиции военных в селе Ашагы Аскипара, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Азербайджан заявил о 26 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, военное ведомство Нагорного Карабаха насчитало 180 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 13 по 19 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны азербайджанские позиции в селе Ашагы Аскипара и на безымянных высотах в Гедабекском районе, также обстрелы велись со стороны "близ оккупированных сел", отмечает ведомство.

Оборонные ведомства министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 09.30 мск 21 января.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из  инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях. В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в использовании кассетных снарядов", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Акция в поддержку Нагорного Карабаха собрала около 50 человек".

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