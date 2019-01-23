23 января 2019, 16:43

Суд в Дагестане признал незаконным выдворение наблюдателя с участка

Кассационная инстанция сегодня отменила решение Верховного суда Дагестана, поддержавшего избирком в споре с наблюдателем, которого удалили с участка в день выборов президента.

Как писал "Кавказский узел", президиум Верховного суда Дагестана назначил на сегодня рассмотрение кассационной жалобы Али Алиева, который счел необоснованным выдворение с избирательного участка №1083 в Махачкале в день выборов президента 18 марта 2018 года. Суд первой инстанции ранее принял сторону Алиева, но члены избиркома добились отмены этого решения.

Верховный суд Дагестана в сентябре 2018 года удовлетворил апелляционную жалобу представителей участковой избирательной комиссии. Апелляционная инстанция сослалась на то, что Алиев подал свой иск после того, как ЦИК официально подвел итоги выборов, а значит, его статус наблюдателя к моменту подачи иска прекратился. Представитель Алиева настаивал, что у истца по закону было три месяца на подачу иска, но суд не принял этот довод во внимание.

Президиум Верховного суда Дагестана сегодня удовлетворил кассационную жалобу по делу Али Алиева и оставил в силе решение суда первой инстанции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Алиева Марат Исмаилов.

"Кассационная инстанция не согласилась с апелляционной инстанцией, признав, что наблюдатель имеет право в течении трех месяцев со дня нарушения его прав обжаловать любые действия участковой избирательной комиссии", - сказал Марат Исмаилов, пояснив, что в кассационной жалобе сослался на ч. 1 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства.

Согласно ч. 1 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства РФ, административное исковое заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда истцу стало известно или должно было стать известно о нарушении его избирательных прав или права на участие в референдуме.

Исмаилов подчеркнул, что с согласия доверителя он готов добиваться уголовного преследования тех, кто выдворил наблюдателя с избирательного участка. "Я думаю, наиболее правильный вариант – обращаться в следственные органы с тем, чтобы они рассмотрели возможность возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий", - пояснил Исмаилов.

Он исключил возможность переголосования на участке №1083, даже при положительном исходе дела. Однако Исмаилов считает решение президиума ВС Дагестана прецедентом, важным для всего корпуса наблюдателей. "Если бы оставили в силе апелляционное решение, и с такой практикой согласилась бы кассация, то в будущем не составляло бы труда на любых выборах выгонять наблюдателя с участка", - пояснил юрист.

По его данным, в ходе президентских выборов были и другие аналогичные нарушения, но по разным причинам наблюдатели не стали обращаться в суд.

В день выборов президента наблюдатели в Дагестане зафиксировали на видео многочисленные нарушения, в том числе вбросы бюллетеней. На четырех участках в республике итоги выборов были аннулированы.

Сам Али Алиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла, что намерен добиться "хотя бы замечания" тем, кто выдворил его с избирательного участка. Решение о судебном разбирательстве Алиев, по его словам, принял из-за отсутствия других законных способов воздействовать на тех, кто нарушил его права.

Комментариями от представителей избирательной комиссии относительно решения президиума ВС Дагестана "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Суд в Каспийске отказался отменять итоги голосования на выборах президента", "Политологи отметили низкий интерес избирателей к выборам в Хасавюрте", "Наблюдатели доказали завышенную явку на выборах в регионах СКФО".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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