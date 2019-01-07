Подсчет бюллетеней на избирательном участке 1111, Махачкала. Фото: Мурад Мурадов для "Кавказского узла". У

07 января 2019, 23:47

Дело об удалении наблюдателя с участка дошло до президиума ВС Дагестана

Президиум Верховного суда Дагестана назначил дату рассмотрения кассационной жалобы на выдворение наблюдателя Али Алиева с избирательного участка в Махачкале в день выборов президента России. Суд первой инстанции ранее принял сторону Алиева, но члены избиркома добились отмены решения по формальным основаниям, рассказал юрист Марат Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", в день выборов президента России 18 марта 2018 года наблюдатели в Дагестане зафиксировали на видео многочисленные нарушения, в том числе вбросы бюллетеней. На четырех участках в республике итоги президентских выборов были аннулированы.

Президиум Верховного суда Дагестана принял к рассмотрению жалобу наблюдателя Али Алиева на выдворение с участка №1083 в день президентских выборов. Алиева, который был наблюдателем от кандидата в президенты Григория Явлинского, силовики выдворили с участка перед началом подсчета бюллетеней по требованию председателя участковой комиссии, указывает в сегодняшнем материале РИА "Дербент".

Алиев обратился с административным иском в суд 6 июня 2018 года, требуя признать свое удаление с участка незаконным, и Ленинский районный суд Махачкалы принял его сторону, поскольку выдворение наблюдателя с участка возможно только на основании решения суда. В отношении Алиева такого решения не было, а председатель комиссии, требуя удалить Алиева, не ссылался на допущенные им нарушения порядка, указал представитель Алиева в суде, юрист Марат Исмаилов.

Представители участковой комиссии обжаловали решение Ленинского райсуда в Верховном суде республики и добились в сентябре 2018 года его отмены: апелляционная инстанция сослалась на то, что Алиев подал свой иск после 24 марта, когда ЦИК России официально подвел итоги выборов, а значит, его статус наблюдателя к моменту подачи иска прекратился. Представитель Алиева указывал, что у истца по закону было три месяца на подачу иска, но суд не принял этот довод во внимание.

"Подали кассационную жалобу. Судья Загиров счел заслуживающими внимания наши доводы и передал дело на рассмотрение президиума Верховного суда республики", - написал сегодня Марат Исмаилов на своей странице в Facebook.

В день выборов президента России сам Марат Исмаилов был наблюдателем на избирательном участке №0644 в Каспийске. Исмаилов сообщил "Кавказскому узлу", что за 18 минут до окончания голосования он помешал жительнице Дагестана вбросить бюллетени на этом участке, а всего за день он заметил три случая вброса бюллетеней. После этого Исмаилов подал иск об отмене итогов голосования на этом участке, и представителям избиркома пришлось признать факт вброса бюллетеней. Вместе с тем отменить итоги голосования суд отказался, решив, что нарушения не повлияли на окончательный результат голосования.

Рассмотрение кассационной жалобы в президиуме Верховного суда Дагестана назначено на 10.00 мск 23 января, отметил он.

Примечание:

"Политологи отметили низкий интерес избирателей к выборам в Хасавюрте", "Суд в Каспийске отказался отменять итоги голосования на выборах президента", "Наблюдатели доказали завышенную явку на выборах в регионах СКФО".

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