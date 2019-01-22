22 января 2019, 22:18
Восстановлено сообщение с четырьмя селами в Южной Осетии
Дорожники расчистили трассы к четырем высокогорным селам Дзауского района, в течение трех дней отрезанных от внешнего мира. Дорога к селу Коз в том же районе по-прежнему непроходима.
Как писал "Кавказский узел", снегопад засыпал дороги к высокогорным селам Дзауского района, где, как правило, выпадает намного больше снега, чем в других районах Южной Осетии. Убрать снег с дороги, ведущей в село Коз, не удается из-за отсутствия необходимой техники, посетовали 17 января коммунальщики.
Расчищены дороги к высокогорным селам Ерман, Едыс, Кусджыта и Рук, сообщила пресс-секретарь райадминистрации Лиана Тедеева. "Высота снежного покрова на дорогах составила более одного метра. Некоторые села оставались отрезанными от районного центра более трех дней", - процитировал Тедееву "Sputnik-Южная Осетия". По ее словам, село Коз остается отрезанным от внешнего мира.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 23 января в поселке Дзау ожидается температура -1, скорость ветра 7 м/с. Днем 24 января потеплеет до +1, скорость ветра составит 5 м/с. Осадков не будет вплоть до 25 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.
Напомним, что с 15 января закрыто движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией. На трассу сошло более 70 тысяч кубов снега, расчистить его в скором времени сложно, сообщили дорожники 21 января.
Сегодня на трассу сошла новая лавина высотой три-четыре метра. "Самосход произошел под вечер, дорожные службы не успеют сегодня расчистить полотно. Завтра службы продолжат работы по приведению трассы к нормативным параметрам", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице МЧС Южной Осетии в Facebook.