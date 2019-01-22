Расчищенная дорога к высокогорным селам Дзауского района. Фото пресс-службы района, https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20190122/7940933/V-Yuzhnoy-Osetii-probilis-k-otrezannym-selam.html

22 января 2019, 22:18

Восстановлено сообщение с четырьмя селами в Южной Осетии

Дорожники расчистили трассы к четырем высокогорным селам Дзауского района, в течение трех дней отрезанных от внешнего мира. Дорога к селу Коз в том же районе по-прежнему непроходима.

Как писал "Кавказский узел", снегопад засыпал дороги к высокогорным селам Дзауского района, где, как правило, выпадает намного больше снега, чем в других районах Южной Осетии. Убрать снег с дороги, ведущей в село Коз, не удается из-за отсутствия необходимой техники, посетовали 17 января коммунальщики.

Расчищены дороги к высокогорным селам Ерман, Едыс, Кусджыта и Рук, сообщила пресс-секретарь райадминистрации Лиана Тедеева. "Высота снежного покрова на дорогах составила более одного метра. Некоторые села оставались отрезанными от районного центра более трех дней", - процитировал Тедееву "Sputnik-Южная Осетия". По ее словам, село Коз остается отрезанным от внешнего мира.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 23 января в поселке Дзау ожидается температура -1, скорость ветра 7 м/с. Днем 24 января потеплеет до +1, скорость ветра составит 5 м/с. Осадков не будет вплоть до 25 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Скриншот сообщения МЧС Южной Осетии о ситуации на Транскаме 22 января 2019 года, https://www.facebook.com/mhsryo/posts/327554047896377?__xts__%5B0%5D=68.ARBi6rM5Tp33LKF3LVJJNFdJ9h9stUehdBnwqUj6nq6HvG3RJTFTOkqeJzSGIQXnOAG53u_JYjNaq_RRRdg31rAUl-oFhimkH8-scf5T1eSVHfVLItnXWk88lo5fNcgzYxTr86uQfAC3uSWVGGx7fA9RzKNQXzEzil8-qJZPb9ypqF-JHLLSoT5j40P5JYG3OqZ7gkAh1K-LpA8RRZ5Q0tDIxynKSZmUGtVzo0-aVsQJfTefQTIfBh4lOPxu5Pzjv1vAyHAwGsC7Kvsz_pmd5kbLYcjXW7sZgC8UDxtoG7IPTFOyEtIdf2Mg5ayGApNvBGC1p3LPBT_LksSx42o&__tn__=-RНапомним, что с 15 января закрыто движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией. На трассу сошло более 70 тысяч кубов снега, расчистить его в скором времени сложно, сообщили дорожники 21 января.

Сегодня на трассу сошла новая лавина высотой три-четыре метра. "Самосход произошел под вечер, дорожные службы не успеют сегодня расчистить полотно. Завтра службы продолжат работы по приведению трассы к нормативным параметрам", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице МЧС Южной Осетии в Facebook.

Примечание:

"Около 20 гектаров полей горят в Южной Осетии", Жильцы аварийного дома обвинили власти Южной Осетии в бездействии", "Кузнецов раскритиковал темпы строительства объектов в Южной Осетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 января 2019, 22:18

22 января 2019, 21:46

  • Волгоградский следователь осужден за получение взятки

    Суд в Волгограде приговорил к шести годам колонии бывшего следователя по обвинению в получении миллиона рублей от подозреваемой. Адвокату, признанной виновной в передаче взятки, назначено четыре года и четыре месяца колонии.

22 января 2019, 21:22

22 января 2019, 21:01

22 января 2019, 20:50

Темы дня

События дня

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости