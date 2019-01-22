Восстановлено сообщение с четырьмя селами в Южной Осетии

22 января 2019, 22:18

Дорожники расчистили трассы к четырем высокогорным селам Дзауского района, в течение трех дней отрезанных от внешнего мира. Дорога к селу Коз в том же районе по-прежнему непроходима.

Как писал "Кавказский узел", снегопад засыпал дороги к высокогорным селам Дзауского района, где, как правило, выпадает намного больше снега, чем в других районах Южной Осетии. Убрать снег с дороги, ведущей в село Коз, не удается из-за отсутствия необходимой техники, посетовали 17 января коммунальщики.

Расчищены дороги к высокогорным селам Ерман, Едыс, Кусджыта и Рук, сообщила пресс-секретарь райадминистрации Лиана Тедеева. "Высота снежного покрова на дорогах составила более одного метра. Некоторые села оставались отрезанными от районного центра более трех дней", - процитировал Тедееву "Sputnik-Южная Осетия". По ее словам, село Коз остается отрезанным от внешнего мира.