Анастасия Шевченко на митинге 12 июня. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

22 января 2019, 00:48

Ростовская активистка помещена в изолятор после обысков

Член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко оставлена в изоляторе временного содержания в Ростове-на-Дону на ночь, 22 января суд должен избрать ей меру пресечения.

Как писал "Кавказский узел", первое в стране дело о деятельности нежелательной организации возбуждено против члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. 21 января силовики пришли с обысками к ней и еще четырем активистам движения в Ростове-на-Дону.

Дело в отношении Шевченко возбуждено по статье 284.1 УК России (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Данная статья предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Анастасия Шевченко оказалась давать показания на допросе, сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. "Анастасию оставили в ИВС. Завтра (22 января) скорее всего состоится суд, где будет избрана мера пресечения, время пока не известно. Сейчас она находится в статусе подозреваемой", - сказал Прянишников корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты Антон Приходько, Елена Меньшенина, Ирина и Ольга Зенины после обысков были отпущены в статусе свидетелей. "Их допросили, изъяли всю технику и отпустили", - сказал он.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Союз "Женщины Дона" обжаловал в ЕСПЧ решение суда о включении в реестр "иностранных агентов", "Правозащитный центр Чеченской Республики включен в реестр "иноагентов", "Череватенко рассказала о символичности вручения премии Политковской".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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