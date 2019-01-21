Анастасия Шевченко в здании мирового суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

21 января 2019, 15:11

Силовики пришли с обысками к ростовским активистам "Открытой России"

Первое в стране дело о деятельности нежелательной организации возбуждено против члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Сегодня к ней и еще четырем активистам движения в Ростове-на-Дону пришли с обысками.

Рано утром силовики пришли в ростовскую квартиру члена федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, где она живет с тремя детьми. Обыск ведется еще у четырех ростовчан: координатора отделения Елены Меньшениной, активистов Антона Приходько, Ольги Зениной и Ирины Зениной.

Кроме того, по постановлению ростовского суда обыск прошел сегодня и в Казани, у юриста "Правозащиты Открытки" Эльзы Нисанбековой, сообщило "ОВД-Инфо".

Обыски проходят по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной на территории России нежелательной. Дело возбуждено против Анастасии Шевченко, отмечается в сообщении.

Активистки Ольга и Ирина Зенины не открыли дверь силовикам и людям в штатском, которые пришли к ним сегодня. Меньшенина Елена после визита правоохранителей перестала выходить на связь, сообщил участник движения "Открытая Россия" Максим Руденко. По его словам, по всем трем адресам силовики пришли в 07.30 мск, информировало издание.

Скриншот сообщения Павла Чикова об обысках у ростовских активистов "Открытой России" 21 января 2019 года, https://t.me/pchikov/1863Это первое дело, возбужденное в России по новой статье 284.1 УК, сообщил сегодня юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. "Интересен и выбор именно "Открытой России". Закон о нежелательных организациях принимался явно под другие задачи - в рамках борьбы с якобы американским влиянием на внутреннюю политику России. Поэтому в перечне нежелательных организаций большинство именно из США. "Открытую Россию" включили позже и за политическую активность Михаила Ходорковского", - написал он сегодня на своем канале в Telegram.

Административному преследованию за участие в деятельности нежелательной организации в последние три года подвергались исключительно активисты "Открытой России", отметил Павел Чиков. "Рано или поздно попытка возбудить уголовное дело, по этой логике, должна была случиться", - резюмировал юрист.

Он также напомнил, что именно в Ростове-на-Дону ранее расследовалось единственное в стране уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента, возбужденное в отношении главы организации "Женщины Дона" Валентины Череватенко.

Дело в отношении новочеркасской правозащитницы Валентины Череватенко, возбужденное по статье о злостном неисполнении закона об иностранных агентах, было прекращено 19 июня 2017 года в связи с отсутствием состава преступления. Евросоюз осудил уголовное преследование Череватенко, а Правозащитный центр "Мемориал" назвал его политически мотивированным, говорится в биографической справке о Валентине Череватенко, подготовленной "Кавказским узлом".

Британская организация Open Russia Civic Movemen или Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") с 26 апреля 2017 года включена в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Этот список опубликован на сайте Минюста.

На сайтах управлений МВД и Следственного комитета по Ростовской области к 15.11 мск 21 января не появилось информации о деле в отношении Анастасии Шевченко и обысках у активистов "Открытой России".

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Союз "Женщины Дона" обжаловал в ЕСПЧ решение суда о включении в реестр "иностранных агентов", "Правозащитный центр Чеченской Республики включен в реестр "иноагентов", "Череватенко рассказала о символичности вручения премии Политковской".

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