Врачи сообщили о тяжелом состоянии спортсмена из Северной Осетии

20 января 2019, 22:14

Семикратный чемпион мира по армрестлингу и пятикратный чемпион мира по сумо из Северной Осетии Алан Караев перенес третью операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии, сказал главврач медучреждения. Для спортсмена собрано более 10 литров плазмы и пять литров крови, сообщили сегодня в службе станции переливания крови.

Алан Караев после третьей операции на сердце находится в реанимации Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра. Состояние спортсмена остается крайне тяжелым, сообщил главный врач медучреждения Ролан Уртаев.

"Все, что нужно на данный момент, выполнено. Кровь и плазма имеются в достаточном количестве", - цитирует сегодня главу республиканского Минздрава Тамерлана Гогичаева ГТРК "Алания".

Во Владикавказе для Алана Караева собрано 10 литров 500 мл плазмы и пять литров крови, что соответствует 60 дозам, передает со ссылкой на представителя службы станции переливания крови "15-й регион".

Ситуацию со здоровьем Алана Караева освещает на своей странице в соцсети Facebook вице-президент Федерации кикбоксинга России Эдуард Адаев. "Уже сделали третью операцию! [...] Сейчас кровь - очередные 10 порций - завезли из станции переливания крови. Состояние пока крайне тяжелое, он в реанимации под наблюдением!" - написал сегодня Адаев.

Пользователи соцсети желают спортсмену скорейшего выздоровления. "Дай Бог здоровья и скорейшего выздоровления", - прокомментировал новость о состоянии Караева пользователь Владимир Попков.

"Вся моя семья молится за тебя", - написал Руслан Мятежник.

"Очень переживаем", - отметила Илона Пагаева.

"Алан очень хороший человек! Дай Бог, чтобы он поправился", - написала Ирина Хабалова.

Алан Караев является семикратным чемпионом мира по армрестлингу и пятикратным чемпионом мира по сумо. В марте 2016 года Алан был избран президентом Федерации сумо России, пишет "Регион онлайн".

"Кавказский узел" сообщал, что спортсмен из Северной Осетии Алан Караев в 2012 году завоевал золотую медаль по сумо на чемпионате мира в Гонконге. После той победы он стал шестикратным чемпионом мира в тяжелом весе.