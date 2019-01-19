Ольга Карпухнова на одиночном пикете в Волгограде 19 января 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

19 января 2019, 18:40

Пикетчица в Волгограде обвинила власти в равнодушии к людям

Жительница Волгограда Ольга Карпухнова на одиночном пикете заявила о бедственном материальном положении значительной части населения области и потребовала от властей обратить на это внимание.

Активистка провела пикет сегодня на аллее Героев в Волгограде с 13.30 до 15.30 по местному времени (с 12.30 до 14.30 мск). У нее были плакаты «Верховная власть не отвечает интересам народа», «Нет путинизму!», «Волгоград попал в пятерку аутсайдеров в рейтинге самых неэффективно управляемых городов России».

«Власти живут своей жизнью, а народ – своей. Они жируют, а мы нищаем. По последним данным, в Волгограде нищих больше, чем жителей Волжского. И я в такой же ситуации», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Ольга Карпухнова.

В Волгоградской области насчитывается 365,7 тысяч человек с доходами ниже прожиточного минимума, что составляет 14,4% от общей численности населения региона, приводятся 16 января данные на сайте волгоградского управления Росстата. В Волжском проживают свыше 320 тысяч человек, сказано в информации на сайте администрации этого города.

К пикетчице, по ее словам, проявила интерес сотрудница полиции, которая потребовала с нее объяснение.

«Я сказала, что не должна ничего объяснять. Она спросила, почему я здесь стою, я ответила, что имею право. Я отказать подписывать объяснения. Я стояла на перекрестке. Молодая женщина с девочкой заступилась за меня. Она сказала: «99 процентов так думают, только боятся сказать». Женщина попросила сотрудницу полиции отстать от меня», - рассказала Ольга Карпухнова.

По словам активистки, цель ее акции  – «выразить свое мнение». «Многие сегодня фотографировались со мной. Одна женщина сказала, что фотографирует меня для своей дочери, которая не верит, что я здесь стою. По настроениям я вижу, что многие устали от этой власти. Многие говорят: «Вы молодец, вы смелая», - заявила Ольга Карпухнова.

Активистка отметила, что намерена проводить пикет «бессрочно», каждую субботу. «Буду выходить, пока хватит сил и здоровья, раз больше некому», - сказала Ольга Карпухнова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 января Ольга Карпухнова на одиночном пикете в Волгограде указала властям на проблемы горожан и потребовала от властей эффективно управлять городом. 13 января семь волгоградских активистов провели пикеты, в ходе которых также заявили о низком уровне жизни населения.

Примечание:

"Семь волгоградских активистов провели пикеты против политики правительства России", "Волгоградцы провели акцию против мусорного коллапса", "Мэрия Волгограда запретила шествие активистам".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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