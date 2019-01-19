Составление протокола на активиста Романа Зайцева 19 января 2019 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

19 января 2019, 15:48

Волгоградцы провели акцию против мусорного коллапса

Восемь активистов завалили сегодня двери офиса оператора по вывозу мусора в Волгограде пакетами с отходами, протестуя против мусорного коллапса. На пятерых из них составлены протоколы о правонарушении.

Как писал "Кавказский узел", 1 января в Волгоградской области начал работу региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов - ООО "Управление отходами - Волгоград". По данным активистов, в среднем тарифы на эту услугу по области выросли в три раза. Компания не справляется с вывозом мусора, пожаловались 10 января волгоградцы. 11 января к уборке мусора подключили муниципальную технику.

Представитель регоператора связала проблему несвоевременного вывоза отходов с увеличением их объема в новогодние праздники. Также она возложила часть вины на компании, которые раньше вывозили мусор и не очистили контейнерные площадки до нового года.

Участники флешмоба несут пакеты с мусором к офису регоператора. 19 января 2019 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"Сегодня в полдень у входа в офис регионального оператора "Управление отходами - Волгоград" в Ворошиловском районе города прошел флешмоб "Нет мусорному коллапсу в Волгограде!" С 12.00 по 13.00 (11.00 - 12.00 мск) к дверям офиса подошли восемь волгоградцев с пакетами мусора и оставили отходы там.

К участникам акции выходили сотрудницы компании, которые спрашивали, на какие свалки те жалуются, записывали имена и телефоны протестующих. После этого к ним подошел человек в гражданской одежде, составивший протоколы о нарушении "правил благоустройства территорий поселений" (статья 8.7. Кодекса Волгоградской области об административной ответственности). Мужчина не представился. Он предупредил активистов, что им грозит штраф от 500 до четырех тысяч рублей, передает корреспондент "Кавказского узла".

Протоколы составили на пятерых человек: координатора местного отделения "Открытой России" Романа Зайцева, координатора местного штаба Алексея Навального Евгения Кочегина, сопредседателя партии ПАРНАС Даниэля Куракина, Елену Осину и еще одну активистку, сообщило "ОВД-Инфо".

Флешмоб у дверей регоператора по вывозу мусора в Волгограде. 19 января 2019 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла""К акции призывали через Facebook. Сколько будет участников, не могу сказать. Флешмоб – дело добровольное. В течение всего дня участники акции могут приносить суда пакеты с мусором. Ситуация в городе катастрофическая. Новый регоператор не справляется со своими обязанностями. С 1 января Волгоград стал зарастать кучами мусора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" гражданский активист Роман Зайцев.

"Город погряз в кучах мусора. Подъезды, дворы – все в отходах. Дальше терпеть это невозможно. Это наш протест против мусорного беспредела", - заявила участница флешмоба Елена Осина.

"Вот, несем пакеты с мусором, чтобы помочь регоператору в его работе. Они же не справляются. 19 дней непонятно чем занимаются. Сами подносим им отходы, к самым их дверям", - пояснил участник акции Евгений Кочегин.

Жители Волгограда пожаловались на кучи мусора

После флешмоба корреспондент "Кавказского узла" обошел Краснооктябрьский район Волгограда. С разных сторон детского сада "Золотой ключик", расположенного во дворе дома №78 по улице имени Маршала Еременко, находятся засыпанные мусором площадки. Отходы там свалены в кучи вокруг переполненных контейнеров. Такая же ситуация во всем квартале, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Владимир Орлов.

"Говорят, что наша управляющая компания не заключила договор на вывоз мусора с новым оператором. А кто ж будет бесплатно вывозить! Не знаю, почему не заключили договор, не интересовался. Кучи в оттепель воняют. Представляю, что тут будет весной", - возмутился пенсионер.

"Крысы тут бегают, тараканы. Ужас просто. В XXI веке живем. Свинарник", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" Анна Трофимова, снимающая квартиру в доме №78.

Работник ЖКХ Марина Васильева сообщила, что до 1 января отходы с площадок квартала по улице Маршала Еременко вывозились, но с приходом нового оператора выросли мусорные кучи. "Не подготовился новый оператор. Безобразие. Накапливает отходы. Как будет разгребаться потом, непонятно. Причина ситуации мне не ясна, хотя я в этой сфере сама работаю", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Васильева.

Мусор в Северном городке Волгограда 19 января 2019 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"В самом центре микрорайона Северный городок возвышается двухметровая куча мусора. Три бака завалены отходами с верхом. Эта куча растет еще с конца декабря, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Каролина Рузанова. "Каждый день тут хожу, и каждый день высота этого безобразного сооружения увеличивается", - возмутилась девушка.

"Подъезжала как-то спецмашина дня четыре назад. Постояла тут, развернулась, и больше мы ее не видели", - сказала местная жительница, назвавшая себя Зулайхой. Женщина сказала, что ни она, ни ее соседи жалобы в администрацию Краснооктябрьского района не писали. "А зачем писать? Они [чиновники] нас все равно не услышат", - махнула рукой женщина.

Площадка с тремя контейнерами у 32-й школы тоже завалена пластиковыми мешками с мусором. "Здесь еще увозят мусор. Позавчера баки были пустые. А вот я живу в частном секторе на улице Еланской, вот там у нас все мусором завалено. Не вывозят уже давно, с середины декабря", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Хоровская, которая пришла в школу за дочерью.

Регоператор признал провал начала своей работы

Пресс-секретарь "Управления отходами" сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что компания активно занимается расчисткой контейнерных площадок в областном центре. По ее словам, только 17 января были очищены 43 площадки. Всего за 17 января оператор вывез более 5760 кубометров мусора.

"Были достигнуты договоренности о предоставлении техники - как муниципалитета, так и других подрядчиков - для зачистки городских территорий от скопления ТКО за счет регионального оператора. На сегодняшний день в городе остаются 184 контейнерные площадки, где отмечается скопление отходов. Территории будут зачищены в срок до конца января", - заверилив пресс-службе регоператора.

18 января регоператор разместил на своем сайте сообщение, в котором признал, что "совершил достаточно просчетов на стадии проектирования своей деятельности, ряд данных не были должным образом верифицированы". "Все это, да еще на фоне некоторого пассивного и активного сопротивления приходу цивилизованного и законопослушного системного участника, не позволило «Управлению отходами - Волгоград» начать свою работу без изъянов. В момент перехода мест накопления ТКО от одних операторов к единому не мог обойтись без некоторых упущений прежних «распорядителей» и даже злоупотреблений с их стороны", - говорится на сайте компании "Управление отходами - Волгоград".

Примечание:

"Создание семи комплексов по сортировке мусора запланировано в Карачаево-Черкесии", "Власти Ингушетии анонсировали ликвидацию четырех крупных свалок", "Жители станицы в Адыгее выступили против строительства мусорного завода".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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