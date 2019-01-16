Волгоградцы обвинили власти в неорганизованности на фоне мусорного коллапса

16 января 2019, 09:32

Власти недостаточно координируют работу с регоператором по вывозу мусора, заявили 15 января участники заседания в общественной палате Волгоградской области. Руководитель компании-регоператора объяснил ситуацию новогодними праздниками и срывом поставок новых мусоровозов.

Как писал "Кавказский узел", 1 января в Волгоградской области начал работу региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов - ООО "Управление отходами - Волгоград". По данным активистов, в среднем тарифы на эту услугу по области выросли в три раза. Компания не справляется с вывозом мусора, пожаловались 10 января волгоградцы. 11 января к уборке мусора подключили муниципальную технику.

Представитель регоператора связала проблему несвоевременного вывоза отходов с увеличением их объема в новогодние праздники. Также она возложила часть вины на компании, которые раньше вывозили мусор и не очистили контейнерные площадки до нового года.

Заседание общественной палаты Волгоградской области, на котором обсуждалась работа регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), прошло 15 января. На него пришли несколько депутатов гордумы, чиновники областной администрации, члены общественной палаты Волгограда, представители общественных организаций и два представителя ООО "Управление отходами - Волгоград", передал корреспондент "Кавказского узла".

Председатель областного комитета тарифного регулирования Светлана Горелова сообщила на заседании, что принятый с 1 января тариф на вывоз ТКО пересмотреть пока невозможно. "Нормативы устанавливаются на основании замеров. Замеры производятся в течении года на определенных территориях. Наши нормативы установлены на основании замеров, которые проводились в 2016-2017 годах. Пересмотр нормативов возможен только после новых замеров", - сказала она.

Председатель правления общественной организации «Волгоградский союз потребителей», представитель ЛДПР Максим Вяткин рассказал, что ранее его семья платила за вывоз мусора 120 рублей в месяц, а теперь должна платить 500 рублей. "Увеличение стоимости услуги произошло в четыре раза", - сказал он.

Активист Алексей Ульянов заявил, что он многодетный отец, и его плата за вывоз мусора составит 700 рублей в месяц. "Насколько тариф гарантирует мне, что отходы не поедут в кусты? Я могу показать площадки, где за 15 дней нового года мусора прибавилось на 200 кубов", - сказал он.

Регоператор начал работу в неудачное время, считает депутат гордумы Андрей Гимбатов. "Столько мусора, сколько образовывается за эти 2 недели, наверно больше не образовывается никогда. В частном секторе Волгограда ситуация очень серьезная, мусор не вывозится, на субподряд подключились наши муниципальные организации", - сказал депутат.

По его мнению, одна из проблем – отсутствие координации между муниципалитетом и регоператором. "Возникает ситуация – на зачистку выходит и муниципальное предприятие, и регоператор. Такое впечатление, что они между собой не общаются. Плюс логистика, которая выстроена исходя из управляющих компаний, очень нелогична. В квартал жилого дома, где две управляющие компании, приезжает мусоровоз. Мусор забирают с одной площадки, вторая стоит полная. Разве нельзя приехать и собрать все сразу? Эти вопросы надо решить", - сказал Андрей Гимбатов.

Председатель общественной палаты Татьяна Гензе заверила, что "проблема под контролем". Она уточнила, что «сегодня нет задачи заслушать отчет регоператора, где и что не сделано».

Регоператор сообщил о 560 расчищенных площадках

Передача функций одной мусоровывозящей компании к другой была неплановой, сказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" и.о. гендиректора «Управление отходами - Волгоград» Алексей Савенков.

"С 20-х чисел декабря определенные компании все бросили и прекратили исполнять свои обязанности. Мы пытались договориться с ними, чтобы они предупреждали, откуда будут уходить, и мы заходили туда. Получились накопления на площадках плюс фактор праздников. За эти 10 дней пошло больше накоплений, чем по статистике в остальной период времени. Мы договорились с местными компаниями, чтобы они помогали нам на период нашего становления усиленно вывозить точки образования ТКО. Сейчас мы работаем фактически круглосуточно", - рассказал глава компании-регоператора.

По его словам, в вывозе мусора задействовано более 80 машин. "Мы зачистили более 560 точек мусора, который был образован за праздники. Это помимо планового вывоза ТКО", - сказал Алексей Савенков.

До конца месяца планируется увеличить количество техники на 23 единицы, уточнил он. "Январские праздники сорвали поставку техники. Мы купили много единиц отечественной техники, три из них стоят на гарантийном ремонте по замене двигателя", - рассказал руководитель компании.

Регоператор также планирует заключить договоры с управляющими компаниями для уборки мусора вокруг контейнеров. "Чтобы приходили дворники и закидывали его в контейнеры, экипажи наших машин не успевают собрать мусор в контейнеры", - пояснил Алексей Савенков.

При этом он затруднился уточнить, когда удастся устранить коллапс. "В ближайшее время, счет идет не на недели, а на дни", - сказал он, отказавшись сообщить, сколько нерасчищенных площадок осталось в Волгограде.

Жители области продолжают жаловаться на мусор

Жительница Краснооктябрьского района Валерия сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что с 30 декабря мусор продолжает накапливаться на контейнерной площадке около дома по улице Еременко, 78. "И на Металлургов, 30 тоже лежит мусор", - сказала она.

С прошлого года не вывозят мусор в поселке Радужный Городищенского района Волгоградской области, пожаловалась корреспонденту корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Наталья Пушкарская.

"По следам публикации про мусорку, которая находится между пр. Ленина и ул. Коммунистической. Оператор отреагировал на замечания, но как-то по своему. Они решили не иметь ничего общего с прежней мусоркой и поставили отдельно 4 бака, тем самым увеличив размер всей мусорки. 4 бака, по-видимому, очень мало. Стоят переполнены, и люди продолжают бросать [мусор] рядом с баками", - написал 13 января на своей странице в Facebook волгоградец Алексей Федин.

Представители областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в новогодние праздники следили за вывозом мусора, сказал корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель председателя комитета Алексей Резников. "Как коллапс это охарактеризовать нельзя, но как "блин комом" можно", - уточнил он.

Вывоз мусора следовало поручить госструктуре, считает эксперт проекта «За честные закупки» реготделения ОНФ Эдгар Петросян. "Нужно было создавать ГУП, его наделять полномочиями регоператора, а где не хватало мощностей - передавать на аутсорсинг частнику. Тогда была бы гарантия и от банкротства частной конторы, и с ГУПа всегда легче спросить, да и была бы уверенность в реализации программ, так как у государства деньги есть всегда, а частник не столь надежен", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».