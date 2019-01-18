Мэрия Волгограда запретила шествие активистам

18 января 2019, 06:16

Администрация города отказалась согласовать шествие, на котором активисты планировали пронести по центру Волгограда портреты 33 депутатов, проголосовавших за увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.

Как писал "Кавказский узел ", 16 декабря против повышения платы за проезд в общественном транспорте в Волгограде пикет провело региональное отделение партии "Рот Фронт ", на акции присутствовали также активисты движения "Левый фронт ". 24 декабря с тем же требованием на пикет вышли волгоградские комсомольцы. На митинге 30 декабря жители города потребовали отменить решение об увеличении платы за проезд в общественном транспорте. Участники акции отметили, что подорожание ухудшит качество их жизни.

С 1 января 2019 года тарифы на проезд в общественном транспорте (кроме скоростного трамвая) в Волгограде повышены на 5 рублей и составили 25 рублей. Власти города объяснили индексацию тарифов на пассажирские перевозки общим повышением цен и ростом НДС, но сообщили о сохранении тарифов на проезд при использовании электронной карты "Волна".

Волгоградский активист Роман Зайцев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 14 января подал уведомление о проведении 26 января шествия от площади Ленина до дома №9 по улице Советской. Цель шествия - проинформировать население о депутатах волгоградской гордумы, проголосовавших за повышение стоимости проезда. Предполагалось, что 33 человека пронесут портреты 33 депутатов.

Управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Волгограда в своем ответе от 16 января (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сослалось на региональный закон, согласно которому запрещается проведение митингов и шествий на расстоянии ближе ста метров от зданий, занимаемых органами прокуратуры, медицинскими и образовательными учреждениями, указало, что таковые по маршруту имеются, и отказало Зайцеву.

"Наверное, в администрации подумали, что портреты 33 народных избранников так напугают бедных студентов, что те забудут всё, что выучили за последний семестр, а в поликлинике испортятся вакцины для прививок. Страшно представить, что же случится с судьями и прокурорами от вида наших городских депутатов. Но если серьезно, то власть в очередной раз пытается заткнуть недовольному народу рот, прикрываясь бумажками. Нам всячески мешают рассказать горожанам об их героях. Но мы уже печатаем 33 тысячи листовок с портретами депутатов, проголосовавших за повышение стоимости проезда", - рассказал организатор акции корреспонденту "Кавказского узла".

"Портреты одномандатников будем распространять по округам, напечатаем и портреты депутатов-списочников. Будем клеить на столбах и остановках. Причем это будет продолжительная акция ", - сообщил активист.

9 января Роман Зайцев направил резолюцию митинга 30 декабря зампредседателя гордумы Волгограда Владлену Колесникову и записался на прием к Колесникову на 29 января.

"Нас интересует, почему нигде никто никому не представил никакого экономического обоснования повышения стоимости проезда, кроме общих фраз, что подорожал бензин, - пояснил Зайцев. – И почему никто не обсуждал столь важный для жителей города вопрос на заседании думы. Заседание, на котором приняли решение, длилось 20 минут. При этом там рассмотрели не один десяток вопросов. Не понятно, почему стоимость проезда подняли на четверть? Ни бензин, ни НДС не дают такой рост".