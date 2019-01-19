Озеро Галанчож. Фото: Max1771, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26540803

19 января 2019, 01:59

Около 200 семей пожелали переселиться в Галанчожский район

За неделю, прошедшую с начала сбора информации о желающих переселиться в приграничный с Ингушетией Галанчожский район, о своем намерении вернуться на земли предков заявили около 200 семей, сообщил сотрудник Минэкономразвития. Опрошенные "Кавказским узлом" выходцы из района по-разному относятся к перспективе переселения. В районе нет предприятий и рабочих мест, дорог и объектов социальной сферы, отмечают многие из тех, кто рассматривает возможность переселиться на новое место.

Как сообщал "Кавказский узел", о планах восстановления Галанчожского района чеченские власти объявили в конце 2018 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о создании на приграничных с Ингушетией территориях "условий для жизни, досуга и привлечения туристов" и объявил в республике Год Галанчожского района. Власти начали собирать информацию о семьях, готовых переселиться в район, 11 января. При этом жители Чечни скептически отнеслись к переселению в Галанчожский район, заявив, что там нет ни инфраструктуры, ни работы, ни жилья.

26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Конституционный суд Ингушетии отказался признать законность этого соглашения, но Конституционный суд России 6 декабря 2018 года вынес противоположное решение

18 октября 2012 года парламент Чечни принял законопроект о восстановлении двух горных районов республики – Чеберлоевского и Галанчожского. 12 ноября 2018 года в селении Хайбах Галанчожского района был открыт первый восстановленный объект – здание сельской мечети. 19 ноября того же года была открыта еще одна сельская мечеть, в заброшенном селе Чармах.  

«Работа по сбору данных о выходцах из Галанчожского района, которые готовы переселиться в свои родовые села, продолжается во всех муниципалитетах. За прошедшую неделю готовность вернуться на земли отцов выразили уже больше 200 семей. Также много обращений относительно вопросов, касающихся переселения. Людей интересует в первую очередь то, будет ли оказываться какая-то помощь переселенцам от государства, как будут решаться вопросы социального характера, создания рабочих мест и так далее», - рассказал 18 января «Кавказскому узлу» сотрудник министерства территориального, экономического развития и торговли республики.

Он сообщил, что власти республики разрабатывают «дорожную карту» развития муниципалитета.

По словам сотрудника ведомства, большинство семей из тех, кто готов вернуться в Галанчожский район, проживает в сельской местности - в основном Сунженском, Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах республики. «Люди, живущие в сельской местности, гораздо легче адаптируются к новым условиям. У них есть опыт занятия домашним хозяйством, земледелием, скотоводством. Горожане в этом плане более инфантильны», - полагает собеседник.

До депортации 1944 года Галанчожский район являлся одним из самых крупных муниципалитетов Чечни, и насчитывал более 150 населенных пунктов. После возвращения из депортации чеченцам было запрещено селиться на своих землях, и они обосновались в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском. Сунженском и других районах республики, а также в Грозном.

Опрошенные "Кавказским узлом" выходцы из района к перспективам возвращения на свои родовые земли пока относятся достаточно скептично. Переселяться в район, как говорят некоторые из собеседников, они намерены только в том случае, если на месте будут созданы рабочие места.

«У нас в районе проживает более 22 тысяч человек, пока что в Галанчожский район готовы переселиться около 40 семей. Бросать все и ехать в неизвестность мало кому интересно. У людей должна быть заинтересованность, стимул для переселения, должны быть возможности для того. чтобы обеспечивать свои семьи. Если мы покажем им перспективу, то народ потянется на земли предков», - считает работник администрации Сунженского района республики.

«Галанчож красивое место, особенно летом. Я там бываю каждый год. Но пока что семья не готова туда переселиться. Документы я подал, но все будет зависеть от того, насколько быстро там проложат дороги, поведут газ. Свет и воду к селам, построят школы и так далее. Главное, конечно же, это рабочие места. Будет возможность работать, поеду без раздумий», - заявил по этому поводу грозненец Рамзан, выходец из Галанчожского района.

«Пока власти ничего конкретного переселенцам не предлагают. Поэтому смысла бросать все и бежать «столбить» свой участок в Галанчожском районе, нет. Каждый горец и так знает о том, где находятся земли его предков. Решение вопроса с переселением, как мне кажется, займет не один месяц, или год. На это потребуется значительно больше времени», - выразил свое мнение Сайд-Али, житель Ачхой-Мартановского района.

Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет" и регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". 

Примечание:

"Ингушские депутаты призвали жителей отказаться от дискуссий о границе с Чечней", "Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков", "Правительство Ингушетии опубликовало карту новой границы".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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