Жители Чечни скептически отнеслись к переселению в Галанчожский район

12 января 2019, 12:00

Власти Чечни начали сбор информации о желающих переселиться в восстановленный Галанчожский район, не обещая при этом никакой поддержки. В этом районе нет ни инфраструктуры, ни работы, ни жилья, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни с ноября 2018 года пытаются, по словам Рамзана Кадырова, создать на пограничных с Ингушетией территориях "все условия для жизни, досуга, привлечения туристов". Глава Чечни объявил в республике этот год Годом Галанчожского района, упраздненного после депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Местные власти объявили о планах заселить эти нежилые территории.

12 ноября 2018 года в селении Хайбах Галанчожского района был открыт первый восстановленный объект – здание сельской мечети. 19 ноября была открыта еще одна сельская мечеть, в заброшенном селе Чармах. Жители республики рассказали, что с открытием новой мечети у них появилась вера в возрождение сел на этой территории.

Власти Чечни начали 11 января собирать информацию о семьях, готовых переселиться в Галанчожский район. Министерство территориального, экономического развития и торговли Чечни поручило местным органам власти сделать это до 14 января. Указания подготовить списки распространили вечером 11 января и пользователи WhatsApp в Чечне. "Ассаламу 1алейкум! Округа, уточните информацию о желающих переехать в Галанчожский район! Если есть, в понедельник нужны будут данные всех членов семей", - говорится в одном из таких сообщений. "В первую очередь это выходцы из Галанчожского района. При этом обращаю ваше внимание на то, что о каких-либо мерах поддержки переселенцам пока не сообщается", - отмечается в другом сообщении, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Списки готовых вернуться в район жителей необходимы для того, чтобы иметь полную картину того, сколько человек и в какие населенные пункты намерены возвращаться. На основании этих данных будут приниматься дальнейшие решения", - пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Министерства территориального развития и торговли Чечни.

В Галанчожском районе нет ни инфраструктуры, ни работы, отметил житель Грозного Рамзан. "Мои предки жили в Ялхорое, но я там был всего три или четыре раза. Сейчас говорят о том, что желающие могут вернуться в свои родовые села. Но пока там не будут созданы более-менее приемлемые условия, ехать не имеет никакого смысла. В районе нет ни дорог, ни электричества, ни газа, ни водоснабжения. И самое главное – нет работы. Бросить все и переселиться я лично пока не готов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Скептически настроена и местная жительница Патимат. "Я не думаю, что на первых порах будет достаточно желающих переселиться в Галанчож. Это может быть интересно тем, кто занимается домашним хозяйством. Например, разводит скот или готов это сделать. Жизнь в отдаленных селах достаточно тяжелая - каждодневный труд, и современная молодежь, особенно городская, к этому не готова", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Главной проблемой для переселенцев является вопрос жилья, считает житель республики Лечи. "Чтобы переехать и перевезти семью нужно жилье, а на его строительство нужны средства, и это может позволить себе далеко не каждый. Я уже не говорю об отсутствии инфраструктуры, школ, больниц и так далее в селах, которые около 75 лет фактически были заброшены. Стимулировать возвращение людей в район можно было путем предоставления им беспроцентных ссуд или льготных кредитов", - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом желающие переселиться, если в Галанчожском районе будут созданы для этого условия, есть. "О том, что готовятся списки желающих переехать в Галанчожский район, я узнал от родственницы, что работает в администрации. Данные членов семьи передал, на всякий случай. Если будут условия, поеду", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Сахиб.

Отметим, что до сталинской депортации чеченцев Галанчожский район насчитывал свыше 150 сел и хуторов. После возвращения чеченцев на родину в 1957 году, жителям района было запрещено селиться в этих местах. Выходцы из района обосновались в основном в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах, в Грозном. В ноябре 2012 года парламент Чечни принял закон о восстановлении Галанчожского района, однако до последнего времени каких-либо конкретных шагов в деле возрождения муниципалитета не предпринималось.