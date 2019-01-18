Житель Грузии в медицинской маске. Фото © Sputnik / Vladimir Umikashvili. https://sputnik-georgia.ru/society/20190116/243927032/Lyudey-travyat-est-li-svyaz-mezhdu-vspyshkoy-grippa-v-Gruzii-i-laboratoriey-Lugara.html

18 января 2019, 13:20

Число умерших от гриппа в Грузии выросло до 18

41-летний мужчина, заболевший гриппом H1N1, скончался в больнице, сообщил сегодня глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 15 января число умерших от гриппа H1N1 в стране достигло 17 человек. В реанимационных отделениях больниц Грузии оставались 42 заболевших гриппом, чье состояние врачи оценивали как тяжелое.

На сегодняшний день в Грузии лабораторно подтверждено, что 18 умерших были больны гриппом H1N1. Кроме того, в стране участились случаи заболевания корью, сообщил сегодня на пресс-конференции глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко.

Последний умерший от свиного гриппа в Грузии - 41-летний мужчина, он поздно обратился к врачам и поступил в больницу на шестой день болезни. Кроме того, он был болен хроническим заболеванием, сообщила сегодня руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2", который посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

По данным Национального центра, на сегодняшний день число заболеваний свиным гриппом - 253 случая на 100 тысяч человек.

Примечание:

"Восемь человек госпитализированы с подозрением на грипп в Абхазии", "Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за свиного гриппа", "Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией из-за свиного гриппа".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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