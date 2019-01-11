Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией из-за свиного гриппа

11 января 2019, 12:50

Принято решение о закрытии границы с Грузией с 20.00 мск 11 января для предотвращения распространения вируса H1N1, сообщил сегодня Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 10 января число умерших от свиного гриппа в Грузии достигло 13 человек, а Служба спасения была переведена на чрезвычайный режим работы.

"10 января Советом безопасности РЮО проведено экстренное заседание в связи со вспышкой в Грузии гриппа типа H1N1 (свиного гриппа), жертвами которого стали 13 человек. С целью пресечения возможного распространения на территории республики вируса принято решение с 20.00 часов 11 января временно прекратить работы установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией", - говорится в сегодняшнем сообщении, размещенном на странице КГБ Южной Осетии в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что граница будет закрыта "до особого распоряжения".

При этом жители Южной Осетии заявили корреспонденту "Кавказского узла", что боятся заболеть свиным гриппом.

"Очень боюсь, что вирус свиного гриппа проникнет из Грузии в Южную Осетию", - заявила жительница Цхинвала Анна Бязрова.

По словам местной жительницы Лии Туловой, она опасается за детей. "Это заболевание очень опасное и коварное, мне страшно за моих детей", - отметила она.

В свою очередь житель Южной Осетии Юрий Чиаев поддержал идею о закрытии границы с Грузией. Нужно закрыть, чтобы было безопаснее, заявил он.

Отметим, что Южная Осетия нередко объявляет о закрытии границы с Грузией на несколько дней. Так, с 30 декабря до 2 января граница была закрыта из-за празднования Нового года.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, размещена в "Справочнике" "Кавказского узла".