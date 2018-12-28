28 декабря 2018, 12:23
Южная Осетия решила закрыть границу с Грузией на Новый год
Граница с Грузией будет закрыта с 30 декабря до 2 января в связи с усилением мер безопасности из-за празднования Нового года, заявил сегодня КГБ Южной Осетии.
Пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы с Грузией будет прекращен с 20.00 (19.00 мск) 30 декабря "в связи с усилением мер безопасности в преддверии Нового года", сообщила сегодня пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.
"Работа пунктов пропуска возобновится в 06.00 [05.00 мск] 2 января 2019 г. в обычном режиме", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Отметим, что Южная Осетия нередко объявляет о закрытии границы с Грузией на несколько дней. Как писал "Кавказский узел", с 27 по 29 октября граница закрывалась из-за выборов президента Грузии, а с 25 по 27 мая - в связи с усиленными мерами безопасности во время проведения выпускных вечеров в школах.
"Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией", "Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией", "Грузия потребовала освободить задержанных на границе с Южной Осетией".
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