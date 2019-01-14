Медпрепараты. Фото: © Sputnik / Александр Кряжев

14 января 2019, 02:29

Восемь человек госпитализированы с подозрением на грипп в Абхазии

В районную больницу Гала поступили восемь человек с признаками гриппа. Замглавврача больницы Лия Гамисония связала увеличение числа обращений со вспышкой свиного гриппа в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Абхазия 12 января запретила въезд иностранных граждан с территории Грузии и выезд граждан Абхазии на территорию Грузии из-за свиного гриппа. По данным на 12 января, общее число умерших от последствий гриппа H1N1 в Грузии достигло 15 человек.

Восемь человек с признаками гриппа поступили в районную больницу Гала в Абхазии 13 января, сообщает "Спутник-Абхазия" со ссылкой на заместителя главного врача по педиатрии больницы Лию Гамисония.

Врач не подтвердила, что у заболевших диагностирован именно свиной грипп, но увеличение количества обращений связала со вспышкой гриппа H1N1 в Грузии. Лечение пациентов проводится симптоматическое.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, которое вызывается пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла" статье "Свиной грипп".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и ряд других стран признали независимость Абхазии и Южной Осетии, опубликована в "Справочнике" "Кавказского узла".

Примечание:

"Зимние каникулы продлены в школах Грузии из-за гриппа", "Второй за сутки человек с вирусом H1N1 умер в Грузии", "Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией".

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